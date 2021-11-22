Türkiye, daha fazla karavan üretmeye hazırlanıyor

Karavan, ülkemizde hem alternatif turizm çeşidi olduğu için hem de üretiminde başarılı bir grafik sergilememizden ötürü öne çıktı. Sektör de bu fırsatı iyi değerlendirmek için teşvik talep ediyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sektör meclisleri tarafından hazırlanan bir raporda, Türkiye'nin mevcut altyapısıyla yerli karavan üretebileceği belirtildi.

Koronavirüs salgınının kamp ve karavan turizmi için itici güç haline geldiği ve salgın sonrasında da hareketli konaklama araçlarına ilginin artmasının beklendiği ifade edilen rapor sonucunda üretiminde teşvik talebi geldi.

KARAVAN TESİSLERİNİN SAYISI 226

Raporda, ülkede kamp alanları, motorlu karavan ve karavan tipi treyler (römork) park hizmetleri tesisleri sayısının 226 olduğu ve bu alanların toplam tesisler içindeki payının yüzde 0,9 düzeyinde bulunduğu aktarılarak, kamp ve karavan alanlarının Türkiye'ye gelen yabancı turistler tarafından da tercih edildiği bilgisi verildi.

TÜRKİYE'DE 7 BİN 991 TESCİLLİ KARAVAN VAR

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre bu yılın ilk çeyreğinde 6 bin 744'ü çekme 1.247'si motokaravan olmak üzere tescilli karavan sayısının 7 bin 991 olduğu bildirilen raporda, bu sayının Türkiye ile benzer ülkeler olan Portekiz'de 28 bini, İspanya'da ise 300 bini bulduğu kaydedildi.

Raporda, sıfır karavan tescil rakamlarında da büyük düşüşler olduğuna işaret edilerek, sıfır araçların yüksek ÖTV nedeniyle tercih edilmediğinin altı çizildi.

TÜRKİYE'NİN ÜRETİM ALTYAPISI VAR

Türkiye'de irili ufaklı firmaların karavan imalatında bulunduğu, bunların özellikle araç dönüşümü gerçekleştiren ya da çekme karavan imal eden küçük kuruluşlardan oluştuğu belirtilen raporda, seri üretim yapılmaması nedeniyle üretim maliyetinin yükseldiği vurgulandı.

"YABANCI TURİSTLER İÇİN KİRALIK KARAVAN BULUNMUYOR"

Raporda, tüketicilerin karavana ulaşmasının da hem yasal hem de ekonomik tedbirlerle desteklenmesi önerisinde bulunularak, "Bu konuda Türkiye fark yaratabilecek bir potansiyel barındırmaktadır. Tüketici sayısını artırarak sektörü büyütmek, aynı zamanda büyüyen sektörle ölçeği yakalayarak maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir. İç piyasanın yanında dış piyasada yer alan ülkemize turist olarak gelip karavanla tatilini geçirmek isteyenler için sorun çıkarmayacak, modeli yüksek kiralık karavan bulmak imkansıza yakındır. Ülkemize uçakla gelerek karavan tatili yapmak isteyen turistlere yönelik yatırım yapmak isteyen kurumsal kiralama firmaları, bu yüksek yatırım maliyetleri nedeniyle sektörü büyütücü girişimlerde bulunamamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

SADECE ELEKTRİKLİ MOTORU BULUNAN KARAVANLAR İÇİN YÜZDE 5 ÖTV ORANI TALEBİ

Raporda, karavanlar için uygulanan yüksek ÖTV sorununun da çözülmesi talep edildi. ÖTV oranları, sadece elektrikli motoru bulunan karavanlar için yüzde 5, elektrikli motoru da olan motorlu karavanlar için yüzde 10 ve diğer motorlu karavanlar için yüzde 15 olarak önerildi.

Öte yandan, ekim ayında Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yüzde 220 olarak uygulanan ÖTV tutarı yüzde 45'e indirilmişti.