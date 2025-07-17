Türkiye dondurmada dünya ihracat liginde 17'nci

Sağlıklı yaşam eğilimleri, değişen tüketici lezzet tercihleri ve ambalajlamayla dondurma pazarı, küresel ölçekte büyüdü.

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, yılın ilk 6 ayında yapılan dondurma ihracatı hakkında bilgi verdi.

"Geleneksel miras" olarak nitelendirilen dondurmanın, sağlıklı atıştırmalık ve besleyici bir süt ürünü olarak öne çıktığını dile getiren Çallı, "Tüm dünyada artan sağlıklı yaşam bilinci, atıştırmalık tercihlerinde de kendini gösteriyor. Küresel dondurma pazarı bu yıl 80 milyar dolara dayandı. ABD ve Avustralya gibi ülkelerde kişi başı tüketim 18-20 litre civarındayken Almanya, İtalya gibi ülkelerde 6-8 litre. Ülkemizde ise kişi başı dondurma tüketiminin 4 litre civarında olduğu görülüyor." diye konuştu.

TÜRKİYE, PAZARDA MARAŞ DONDURMASI İLE BÜYÜDÜ

Çallı, Türkiye'nin dondurma pazarında markalaşma, geleneksel Maraş dondurmasının dünyadaki tercih edilirliğinin artması ve ihracat gücüyle öne çıktığını vurguladı.

Avrupa Birliği'ne (AB) ihracat onayına sahip 41 adet süt ürünleri üretim tesisinin 6'sının büyük çaplı dondurma üretim tesisi olduğunu anlatan Çallı, "Ülkemizden özellikle Orta Doğu, Avrupa ve Asya ülkelerine yapılan dondurma ihracatı, her yıl artmaktadır. Bu durum sadece sektörümüzün değil, aynı zamanda ülke ekonomimizin de güçlenmesine katkı sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE DÜNYA LİGİNDE İHRACATTA 17'NCİ SIRADA"

Çallı, dondurma üretimi yapan firmaların "endüstriyel büyük ölçekli üretim yapan firmalar" ve "geleneksel pastane tarzı üreticiler" olmak üzere ikiye ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

Dondurma, ülkemiz için önemli bir potansiyel ihracat kalemidir. Ülkemizden 30'dan fazla ülkeye dondurma ihracatı yapılıyor. Toplam süt ve süt ürünleri ihracatımızın yüzde 14,5'lik kısmını oluşturuyor. 2024'te 69 milyon 796 bin 970 dolar değerinde ihracat yaptık. 2025 yılının ilk 6 ayında dondurma ve yenilebilir buzlu ürünler kategorisinde ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarak 37 milyon 826 bin 487 dolara ulaştı. Bu yıl en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ABD gelirken, Irak, KKTC, Fas, BAE, Kazakistan, Kosova bu ülkeyi takip etti. Almanya, Belçika, Fransa dondurma ihracatında lider ülkelerdir. Türkiye dünya liginde ihracatta 17'nci sırada yer alıyor.

"DÖRT MEVSİM TÜKETİLEBİLECEK BİR ÜRÜN"

Dondurma tüketiminin yaz aylarında zirveye çıksa da, aslında dört mevsim tüketilebilecek bir ürün olduğunu belirten Çallı, tüketicilere yönelik ise şu tavsiyelerde bulundu: