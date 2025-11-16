Türkiye dondurulmuş kirazda dünya lideri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünya sağlıklı beslenmeye giderek daha fazla önem vermeye başladı.

Türkiye de bu konudaki ürün pazarını artırmaya yöneldi.

Dondurulmuş Gıda Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Yıldırım, gelişmiş ülkelerde sağlıklı beslenmeye daha çok önem verildiğini belirterek bu konuda katkısız, ilaçsız doğal gıda ürünlerinin ön plana çıktığını aktardı.

SEBZELER TOPLANDIKTAN HEMEN SONRA DONDURULUYOR

Yıldırım, taze sebzelerin hasat edildikten sonra fazla bekletilmeden yıkanıp dondurulduğunu dile getirerek, "Tazeyken ne kadar doğal ve katkısız ise dondurulduktan sonra da aynı özelliklerde." dedi.

ABD, DONDURULMUŞ GIDA TÜKETİMİNDE ÖNDE

Dünyada dondurulmuş gıda tüketiminde ABD'nin önde geldiğini ve kişi başına tüketimin 70 kilogram olduğunu vurgulayan Yıldırım, Avrupa'da bu miktarın 40 kilogram, Türkiye'de ise 7 kilogram olduğunu aktardı.

TÜRKİYE'DE CİDDİ BİR POTANSİYEL

Bu yüzden hem Türkiye'de ciddi bir potansiyel bulunduğunu hem de yurt dışındaki tüketime bağlı olarak ihracat anlamında önlerinin açık olduğunu belirten Yıldırım, şunları söyledi:

Türkiye yıllarca dondurulmuş biber ihraç etti. Dondurulmuş kirazda da dünya lideriyiz. Taze kiraz ihracatımız bu yıl yaşanan zirai don olayını saymazsak ortalama 80 bin tonun üzerinde. Dünyada taze kiraz ihracatında hep ilk 3'te yer aldı. Avrupa'da zaten lideriz. Dondurulmuş kirazda da ilk sıradayız. Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesi gibi üretim yerlerinde ürünler toplanıyor çekirdekleri çıkartılıyor ve organik olarak donduruluyor.

YILDA 12-15 BİN TON İHRACAT

Dondurulmuş kirazın önemli bölümünün ABD'ye ihraç edildiğini aktaran Yıldırım, "Yıllık 12-15 bin ton ihracatımız var. Organik tarafında ciddi avantajımız bulunuyor. Katma değerli ürünler üretiyorsunuz, satıyorsunuz ve döviz sağlıyorsunuz. Çiftçi memnun oluyor ihracatçı da mutlu." dedi.

12 AYLIK TÜKETİM SÜRECİ VAR

Kirazın hasat döneminde toplanmasıyla sürecin bitmediğini dile getiren Yıldırım, "Tüketimi 12 ay sürüyor. ABD'de ve Avrupa ülkelerinde pastacılık sanayisinde, kokteyllerde, meyveli yoğurtlarda kullanılıyor. Ve bunun önemli bölümü Türk çiftçisinin ürettiği, Türk firmalarınca dondurulan organik ürünler." diye konuştu.