Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen 4. ülke

Haber Merkezi

Turizmciler, Türkiye'de turizmdeki dönüşümün, yalnızca bir sayı artışı değil, ekonomik yönden yeniden yapılanmanın sonucu olduğunu ifade ediyor.

Akdeniz'de turizmin yönünü belirleyen bir süper güç haline gelen Türkiye'nin, küresel turizm liderliği iddiasını bu yıl resmen başlatması bekleniyor.

"2025 Yaz Sezonu Türkiye Turizm ve Otelcilik Raporu"nun sonuçları paylaşıldı.

Yapılan açıklamaya göre; rapor, Türkiye'nin turizm ve otelcilik alanındaki yükselişini, küresel veriler ışığında kapsamlı bir şekilde ortaya koyuyor.

TÜRKİYE DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE

"Turizmde Küresel Rekabetin Yeni Lideri: Türkiye" başlığıyla sunulan ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden faydalanılan rapora göre, Türkiye, 2024'te 62,2 milyon turiste ev sahipliği yaparak Fransa, İspanya, ABD'nin ardından dünyada en çok ziyaret edilen dördüncü ülke oldu.

TÜRKİYE'NİN TURİZM GELİRİ ARTTI

Aynı dönemde turizm geliri, yüzde 8,3 artarak 61 milyar dolara ulaşan Türkiye, bu yıl ise 70 milyon turist ve 70 milyar dolar seviyesini aşmayı hedefliyor.

TÜRKİYE, "FİYAT-PERFORMANS" KATEGORİSİNDE ÖNDE

Türkiye, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında "fiyat-performans" kategorisinde öne çıkıyor. Türkiye'de otel ortalama doluluk oranı yüzde 70,4 seviyesinde gerçekleşirken, gecelik ortalama oda fiyatı ise 118 dolarla İtalya ve Fransa gibi ülkelerin yaklaşık yüzde 25 altında yer alıyor.

Bu fiyat farkına rağmen hizmet kalitesi yüksek tutularak, bu durum avantaja dönüştürülüyor.

TÜRKİYE, MİSAFİR MEMNUNİYETİ AVRUPA ORTALAMASININ ÜSTÜNDE

Farklı verilere göre, Türkiye, misafir memnuniyetinde 8,4 puanla Avrupa ortalamasının üstünde bulunuyor.

BODRUM LÜKSÜN YENİ ADRESİ

Bodrum, 590 dolar ortalama oda fiyatıyla Avrupa'nın en pahalı tatil destinasyonları arasında bulunuyor.

Rapora göre, özellikle Orta Doğu ve İngiltere'den gelen yüksek gelirli turistlerin talepleri doğrultusunda, Bodrum'da lüks otel ve markalı rezidans sayısında zirveye ulaşıldı.

SAĞLIK TURİZMİ

Türkiye, sağlık turizminde ise 2024'te 2,8 milyar dolar gelir elde ederek Tayland ve Hindistan gibi önemli rakiplerinin önüne geçti. Bu alanda, bu yıl 3,2 milyar dolar barajının geçilmesi amaçlanıyor.

MARKALI REZİDANS PAZARI

Türkiye'deki markalı rezidans pazarı da büyümeye devam ediyor. Bu pazarın öncü bölgeleri arasında İstanbul ve Bodrum yer alırken bazı markalı projeler, yüzde 30-40 fiyat primiyle yatırımcı ilgisinin merkezinde konumlanıyor.

Uzmanlar, lüks konut talebinin kiralama ve değer artışıyla pasif gelirler arasında bir yatırım modeli haline geldiğini, Türkiye'de markalı rezidansların, yüksek kira getirisinin yanı sıra vatandaşlık avantajı gibi gerekçelerle yabancı yatırımcıların ilgisini çektiğini vurguluyor.

DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN ÜLKE SIRALAMASI

Türkiye, dünyada en çok ziyaret edilen 4. ülke

1-) Fransa

2-) İspanya

3-) ABD

4-) Türkiye