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Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile ikili görüşmesinin ardından Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı’na katıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Subianto, toplantıda, "Endonezya ve Türkiye'nin yüzyıllardır ilişkileri var ve Osmanlı'dan beri bağımız çok güçlü şekilde devam ediyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Endonezya ile ticaret hedefimiz 10 milyar dolar." dedi.

ANLAŞMALAR CUMHURBAŞKANLARI HUZURUNDA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto huzurunda, iki ülke arasında 12 anlaşma imzalandı.

YÜKSEK STRATEJİLİ 12 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Endonezya ziyaretinde yapılan yüksek stratejileri kapsayan 12 anlaşma ile iş birliğinin artması amaçlanıyor.

Endonezya ile yüksek iş birliği anlaşmaları dış işlerinden sanayiye, tarımdan ticarete kadar geniş konuları içerdi.

ANLAŞMALARIN İÇERİĞİ

Savunma alanına, ticaret alanında, tarım alanında, yatırım alanında, sanayi alanında ve Baykar ile mutabakat anlaşması imzalandı.

EĞİTİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu ile Endonezya Cumhuriyeti Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Yüksek Öğretim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Endonezya Yüksek Öğretim, Bilim ve Teknoloji Bakanı Satryo Soemantri Brodjonegoro tarafından imzalandı.

ENERJİ ALANINDA

Enerji alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Doğal Kaynaklar Alanında Mutabakat Zaptı", Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia tarafından imza altına alındı

DIŞ İLİŞKİLER ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Dış ilişkiler alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono imzaladı.

SANAYİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Sanayi alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına Dair Niyet Mektubu"na, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Endonezya Yatırım ve Ham Madde İşleme Bakanı Rosan Perkasa Roeslani imza attı.

TİCARET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Ticaret alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Ticaret Bakanı Ömer Bolat imzaladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Endonezya Ticaret Bakanı Budi Santoso, "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Ticaret Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı"na imza attı.

TARIM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Tarım alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı imzaladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı", Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman tarafından imza altına alındı.

DİNİ İLİŞKİLER ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Dini ilişkiler alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Diyanet Başkanı Ali Erbaş imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Endonezya Din İşleri Bakanı Nasaruddin Umar, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Cumhuriyeti Din İşleri Bakanlığı Arasında Din Hizmetleri ve Din Eğitimi Alanlarında İşbirliği Mutabakat Zaptı"nı imzaladı.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Savunma alanındaki yüksek iş birliği anlaşmasını, Türkiye adına Baykar imzaladı. İmza töreninde, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yer aldı.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı ile Endonezya Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması"na, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Shamsuddin imza attı.

İLETİŞİM ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Medya alanındaki üç ayrı yüksek iş birliği anlaşmasını, TRT ve AA yetkilileri imzaladı.