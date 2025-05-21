Türkiye ev tekstilinde dünyada dördüncü

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) tarafından, KFA Fuarcılık organizasyonuyla düzenlenen HOMETEX Fuarı'na katıldı ve Türkiye'nin dünyadaki konumuna dikkati çekti.

Ömer Bolat, açılışındaki konuşmasında, etkinliğin sektör için önemine işaret ederek, 32 yıldır gerçekleştirilen etkinliğin 53'ü yabancı 624 firmanın katılımı ile yapıldığını söyledi.

TÜRK EV TEKSTİLİNİN DÜNYADAKİ KONUMU

Bolat’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye'nin ev tekstilinde dünyadaki pozisyonu şöyle:

Ev tekstilinde dünyada dördüncüsü.

Ev tekstilinde Avrupa Birliği'nin tedarikçileri arasında üçüncü.

Tekstilde giyimde Avrupa'da üçüncü.

Tekstilde giyimde tedarikçi olarak dünyada 7'nci.

Ev tekstili sektörü ihracatı 2024'te 2,9 milyar dolar.

2025'in ilk 4 ayında ihracatı ev tekstilinde yüzde 2,1 artış göstererek 950 milyon dolara ulaştı.

Ev tekstili sektöründe ithalat 2024'te yüzde 10,8 azaldı, 756 milyon dolara geriledi. Bu yılın ilk 4 ayında yüzde 8,5 azaldı, 262 milyon dolara geriledi.

Türkiye tekstil ve hazır giyim sektöründe toplamda, halı da dahil olmak üzere, 32,1 milyar dolarlık, sektörler de kattıldığında 34,8 milyar dolarlık ihracata sahip.