Türkiye genelinde marketlerde fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, fahiş fiyat kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler başta Ankara ve İzmir olmak üzere fahiş fiyatı önlemek için denetimler yaptı.

Bu kapsamda Ankara'da bir markette denetleme yapan ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliğine dair incelemelerde bulundu.

Denetimde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı.

44 BİN 994 İŞLETME VE ŞUBE DENETLENDİ

Ayrıca Ticaret Bakanlığı tarafından, 2025 yılının başından bu zamana kadar 44 bin 994 işletme ve şube ile 395 bin 180 ürünün denetlendiği bildirildi.

BİR DENETİM DAHA

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İzmir'de de marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı.

Çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp satılmadığını kontrol edip, raflardaki etiketle kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını inceledi.

Denetimlerde; bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulandığı bildirildi.

"DENETİMLERİMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR"

Denetim sonrasında Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2025 yılının ilk 6 ayında 405 işletme ve şahıs hakkında toplam 254 milyon 574 bin 435 TL idari para cezası kararı alındı. Diğer taraftan yine eş zamanlı olarak müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife, menü ve indirimli satışlara yönelik denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu doğrultuda İzmir'de 2025 yılı başından bugüne 20 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 600 bin ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 24 milyon 768 bin 622 TL idari para cezası uygulandı.

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden kararlılıkla devam ediliyor." denildi.