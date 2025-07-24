Türkiye genelinde tarım sayım seferberliği başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, tarım politikalarının belirlenmesinde önemli rol oynayan verilerin derlenmesi amacıyla yapılan genel tarım sayımı için harekete geçildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK iş birliğiyle başlatılan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan tüm tarımsal işletmeler (hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif) yer alıyor.

İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN FORM DOLDURULABİLECEK

İdari kayıtların derlenecek verilerle birleştirilmesiyle yapılacak sayımda, tarımsal işletmeler randevu usulüyle sayım bürolarına davet edilecek.

Tüzel kişi statüsündeki tarımsal işletmeler de kendilerine verilen şifrelerle internet sitesi üzerinden sayıma ilişkin soru formlarını doldurabilecek.

VERİLER ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMAYACAK

Sayımda beyan edilen bilgilerin Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) gibi sektöre ilişkin idari kayıtlar, nüfus kayıtları, kadastro bilgileri, traktör-biçerdöver tescil kayıtları gibi verilerle anlık karşılaştırılmasını sağlayacak veri ve yazılım altyapısı da hazırlandı.

Sayım kapsamında derlenen veriler, istatistiki amaçlar dışında kullanılmayacak, üçüncü kişilerle, idari, adli, askeri hiçbir makam veya kuruluşla paylaşılmayacak.

973 SAYIM BÜROSU KURULDU

İl ve ilçelerde mülki amirlerin başkanlığında kurulan 'il ve ilçe sayım komiteleri', sayım sürecinin koordinasyonunu sağlayacak.

Sayım komitelerine bağlı çalışmak için tüm ilçelerde ve büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçelerinde 973 sayım bürosu kuruldu.

5 BİNDEN FAZLA PERSONEL, SAYIM SÜRECİNDE GÖREV ALACAK

Sayım bürolarında, bir kısmı Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olmak üzere yaklaşık 3 bin 800 personel görev üstlenecek.

Tarım sayım seferberliği süresince telefon operatörleri ile TÜİK merkez ve taşra teşkilatındaki teknik personel dahil 5 binden fazla personel görev yapacak.

TÜM PARSELLERE İLİŞKİN BİLGİLER TALEP EDİLECEK

Sayımda, tarımsal işletme tasarrufundaki parseller ile hayvancılık, tarımsal alet ve makine başlıklarındaki veriler toplanacak.

Tarımsal işletmelerden bitkisel üretim için kullanılan tüm parsellere ilişkin bilgiler talep edilecek.

Ayrıca, fiilen bitkisel üretim yapılmayan, üzerinde ahır, samanlık gibi işletme binaları ile kavaklık, koruluk, taşlık gibi alanların yer aldığı diğer parseller, varsa traktör ve biçerdöverlerin plakaları, sahip olunan ya da kullanılan tarımsal alet ve makinelerin listesi de istenilen bilgi ve belgeler arasında yer alıyor.

VERİ DERLEME SÜRECİNİN 31 ARALIK'TA BİTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Bunun yanında, iş gücü, toprak yönetimi, ekonomik yapı, gübre kullanımı gibi pek çok alana ilişkin örneklem çalışmaları da 2026 yılında gerçekleştirilecek.

Veri derleme sürecinin 31 Aralık'ta bitirilmesi hedefleniyor.

Temel sonuçların da 2026 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanıyor.