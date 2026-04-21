Türkiye, güneşten elektrik üretimini en fazla artıran 7. ülke

Dünyada fosil yakıt terk edildi ve yenilenebilir enerji üretimine hız verildi.

Londra merkezli uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Küresel Elektrik Görünümü Raporu'na göre, dünyada 2025'te güneşten elektrik üretimini en fazla artıran ilk 10 ülke sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Brezilya, Pakistan, Almanya, Türkiye, İtalya, Fransa ve Hollanda olarak açıklandı.

TÜRKİYE DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

Türkiye, 2025'te elektriğinin yüzde 22'sini rüzgar ve güneşten üreterek yüzde 17 olan dünya ortalamasını geride bıraktı. Türkiye'de son 2 yılda güneşin elektrik üretimindeki payı 2 katına çıkarak 2025'te yüzde 10,5'e yükseldi.

2025'TE ELEKTRİM ÜRETİMİNİ ARTIRAN 7. ÜLKE

Böylelikle Türkiye geçen yıl dünyada güneşten elektrik üretimini en fazla artıran 7'nci ülke konumuna ulaştı.

Rapor, ülke bazlı verilere dayanarak küresel elektrik sistemine yönelik kapsamlı değerlendirme sunuyor ve dünyadaki elektrik talebinin yüzde 92'sini temsil eden Türkiye dahil 91 ülkeyi içeriyor.

Rapora göre, geçen yıl yenilenebilir enerji kaynakları tarihi bir eşiği aşarak küresel elektrik üretiminin yüzde 33,8'ini karşıladı ve bu oran son 100 yılda ilk kez kömürün payını geride bıraktı.

GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE REKOR ARTIŞ

Güneşten elektrik üretimindeki rekor artış, küresel ölçekte temiz elektrik üretimindeki büyümenin itici gücü oldu. Dünyada geçen yıl güneşten elektrik üretimi yüzde 30 artışla son 8 yılın en hızlı büyümesini kaydetti. Böylece, güneşin toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 8,7'ye yükseldi.

Geçen yıl rüzgar ve güneş enerjisi küresel elektrik talebindeki büyümenin yüzde 99'unu karşılayarak yeni dönüm noktasına ulaştı. Güneş enerjisi dünya genelindeki elektrik talep artışının dörtte üçünü tek başına karşıladı. Güneş enerjisindeki bu tarihi artış, fosil yakıt kaynaklı üretim artışını durdurdu.

TÜRKİYE'DE GÜNEŞTEN ELEKTRİK ÜRETİMİNDE SIÇRAMA

Çin, dünyada güneş enerjisinden elektrik üretimini en fazla artıran ülke olurken, ikinci sırada ABD yer aldı. Bu ülkeleri Hindistan, Brezilya, Pakistan ve Almanya izledi.

İtalya, Türkiye'nin ardından güneşten elektrik üretiminde en büyük artışın görüldüğü sekizinci ülke oldu. Fransa ve Hollanda da bu kapsamda ilk 10 ülke arasında yer aldı.