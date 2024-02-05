Türkiye ihracatına destek veren illerin performansı yükseldi İhracata dayalı büyüme modeli Türkiye'de daha fazla şehrin dış ticarete katılmasına ve kapasitesini artırmaya neden oldu.

AA

Türkiye ekonomisi, son 13 çeyrektir kesintisiz büyüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın faaliyet illeri bazında ihracat verilerine göre, İstanbul ocakta yıllık bazda yüzde 0,3 azalışa rağmen toplam 4 milyar 330 milyon dolarla birinci oldu.

Ticaret Bakanlığı, ocakta 45 ilin ihracatını artırdığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı, ihracata dayalı büyüme modeliyle birlikte ekonomiye katkı sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ocak ayında 45 ilin ihracatı arttı

Bu vizyon ve hedefler kapsamındaki çalışmalarla faaliyet yerleri esas alınarak derlenen il verilerine göre, 2024 yılının ocak ayında 45 il ihracatını artırdı.

İhracat sıralamasında lider iller

Bu yılın ilk ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet iller bazında ihracatta, İstanbul birinci oldu. Kocaeli yüzde 5,7 artış ve 2 milyar 504 milyon dolarla ikinci, İzmir yüzde 1,3 artış ve 1 milyar 851 milyon dolarla üçüncü, Bursa yüzde 0,4 artış ve 1 milyar 275 milyon dolarla dördüncü, Mersin ise yüzde 31,2 artış ve 891 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Mersin, ihracatını en fazla artıran il oldu

Ocakta geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta; Mersin'in 212 milyon dolarla en fazla artış sağlayan il olduğu belirlenirken, Kocaeli 135 milyon dolarla ikinci sırada yer aldı. En fazla artış sağlayan iller sıralamasında, Hatay 125 milyon dolarla üçüncü, Yalova 89 milyon dolarla dördüncü, Çorum 67 milyon dolarla beşinci oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)