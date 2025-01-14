Türkiye ile AB yüksek düzeyli ekonomi toplantısı yapılacak

AA

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile daha fazla diyalog kurma kararı aldı.

AB ile Türkiye arasında, 6 yılın ardından yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı yapılması planlanıyor.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı, en son 28 Şubat 2019'da İstanbul'da düzenlenmişti.

AB Komisyonu!nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi oturumunda konuştu.

"TÜRKİYE'NİN MÜLTECİLERE YARDIMLARINI TAKDİR EDİYORUZ"

"Türkiye'nin mültecilere yardım alanında yaptıklarını takdir ediyoruz." diyen Kos, AB'nin geçen yıl Türkiye ile daha fazla diyalog kurulması yönünde karar aldığını anımsattı.

TOPLANTI MART YA DA NİSANDA

Kos, "Türkiye ile mart, nisan aylarında ekonomi konusunda üst düzey bir diyalog kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

URSULA VON DER LEYEN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci döneminin ilk dış ziyaretlerinden birini 17 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ana konusu Suriye'de yaşanan gelişmeler olan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında AB, ekonomi alanında olumlu mesajlar vermişti.