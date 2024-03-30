Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hedefinde üç sektör öne çıktı: Ticaret, enerji ve iklim Türkiye ve ABD ikili ticaret hacmini artırmaya yönelik hedeflerine adım adım ilerlerken, yapılan değerlendirmelerde bazı sektörler öne çıktı.

AA

Türkiye-ABD'nin ticaret hacmi hedefi 100 milyar dolar olarak belirlendi.

Mevcut durumda iki ülke arasındaki ticaret hacmi 40 milyar doları aştı. Ticaret hacmine yönelik hedefe birkaç yıl içinde ulaşılması bekleniyor.

Buna hedefe ulaşmak için enerji, iklim ve ekipman üretiminde iki ülke arasında iş birliklerinin artırılması amaçlanıyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Etienne LeBailly ve Kıdemli Avrasya Bölgesi Ticari Müsteşarı Heather Byrnes, iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve enerji alanlarındaki iş birliği fırsatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

LeBailly, Türkiye ve ABD'nin masasında "pozitif bir ajanda" bulunduğunu belirtti.

"Ticaret, enerji ve iklim konularını önceliyoruz"

7 ve 8 Mart'ta yapılan Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması toplantılarına işaret eden LeBailly, "İkili ilişkilerimizde sonuç odaklı, ileriye dönük ve ortak hedefleri ele alan pozitif ikili gündeme odaklanmak istiyoruz. Bu bağlamda ticaret, enerji ve iklim konularını önceliyoruz." diye konuştu.

"Metan emisyonlarının düşürülmesi çalışmalarının daha ayrıntılı ele alınması hedefleniyor"

Son dönemde Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikasını yakından takip ettiklerini ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdiklerini dile getiren LeBailly, şöyle devam etti:

Gelecek haftalarda Türkiye ve ABD arasında gerçekleştirilecek Enerji ve İklim Diyaloğu'nda, metan emisyonlarının düşürülmesine yönelik çalışmaların daha ayrıntılı ele alınması hedefleniyor. Bunun yanında rüzgar, güneş ve enerji verimliliği konularında da iş birliklerini artırmayı hedefliyoruz. Yeşil teknoloji konusuna odaklandık. Enerji dönüşümü ve ilgili teknolojileri üzerine toplantılar düzenledik. Sonuçları oldukça verimli gözüküyor.

Türkiye'nin coğrafi konumu ABD'li şirketlerin dikkatini çekiyor

Amerikan şirketlerinin Türkiye'yi bölgesel bir üretim merkezi olarak konumlandırdığına ve buradan yeni pazarlara açılmak istediğine işaret eden LeBailly, "Örneğin İzmir'de bulunan ABD'li rüzgar kanat üreten şirket, tüm dünyaya kanat gönderiyor. Türk insanına istihdam sağlıyor. Bölgeye canlılık getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Küçük modüler nükleer reaktörlerin Türkiye enerji sistemine dahil edilmesi ile ilgili görüşmeler devam ediyor"

Ticaret Müsteşarı Byrnes de iki ülkenin özellikle ticaret, enerji ve iklim alanında ortak noktaları bulunduğunu anlattı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasına yönelik hedeflerin somutlaştırılması için birçok ortam yaratıldığına dikkati çeken Byrnes, şöyle devam etti:

İki ülke ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmada ortak çalışma alanı olarak görülen ticaret, enerji ve iklim konuları öne çıkıyor. Bu tek taraflı bir hedef değil, iki ülkenin karşılıklı olarak iş birliklerini artırmasını hedeflediğini görüyoruz. Bir yandan Türk şirketleri ABD'ye ihracat yapıyor, öte yandan ABD de Türkiye'de yatırımlar gerçekleştiriyor. Güneş ve rüzgardaki gücü ve üretim kabiliyetiyle Avrupa ve dünyada hatırı sayılır bir yere sahip olan Türkiye ile nükleer enerji alanında da görüşmelerimiz devam ediyor. Özellikle küçük modüler nükleer reaktörlerin (SMR) Türkiye enerji sistemine dahil edilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyor.

Şu ana kadar ABD'den Türkiye'ye 50 milyarlık yatırım yapıldı

Byrnes, Türkiye'ye şu ana kadar ABD kaynaklı yatırım tutarının 50 milyar dolara ulaştığını ve 100 bin kişiye istihdam sağlandığını dile getirdi. Türkiye'nin ABD'deki yatırımlarının 2,7 milyar dolar olduğunu belirten Byrnes, şunları kaydetti:

Türkiye'de üretim standartları çok yüksek ve kaliteli. Altyapı çok iyi. Ticaret ve Yatırım Çerçeve Anlaşması'nın tekrar canlandırılmasını dört gözle bekliyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerinde ABD yatırımlarını görebilirsiniz. 60 şirketin bölgesel merkezi Türkiye'de bulunuyor. Önümüzdeki dönemde enerji ve iklim konuları ile ticaretin geliştirilmesi için iki ülkede birçok toplantı gerçekleştireceğiz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)