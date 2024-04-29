Turizm istatistikleri hesaplanmasında yeni dönem TÜİK'in yarın açıklayacağı turizm istatistikleri, idari kayıt verileri ile desteklenen yeni bir metotla hesaplandı.

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), turizm istatistiklerinde planlanan revizyonların tamamlandığını bildirdi.

TÜİK'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, turizm istatistikleri kapsamında hesaplanan turizm gelir ve giderinin, TÜİK tarafından anketler ve idari kayıtlar yoluyla derlenen bilgilerle tahmin edildiği belirtildi.

"Anket verilerini destekleyici idari kayıt verileri kullanılmaya başlandı"

Verilen bilgilere göre, 2022 yılında anket verilerini destekleyici idari kayıt verilerinin kullanılmaya başlandığına ve turizm istatistiklerinin kalitesinde önemli gelişim sağlandığına işaret edildi.

Emniyet'ten alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin veriler kullanılacak

Söz konusu iyileştirmelerin devamı niteliğindeki bu revizyonla Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan günübirlik ziyaretçilere ilişkin verinin kullanılmaya başlandığının aktarıldığı açıklamada, kullanılan sınır kapısı türü (deniz, demir, hava, kara) ayrımında yapılan hesaplamalarda ve örnekleme tasarımında da güncellemeler yapıldığı bildirildi.

Yeni araştırmanın ilk sonuçları 30 Nisan saat 10.00'da paylaşılacak

Açıklamada, bu çalışmalar sonucunda turizm istatistikleri konusunda planlanan revizyonların tamamlandığı belirtilerek şu bilgi verildi:

Mevcut 'Çıkış Yapan Ziyaretçiler Araştırması' ve 'Vatandaş Giriş Araştırması' çalışmalarında yapılan hesaplama yöntemine dair değişiklikler, 30 Nisan saat 10.00'da 'Turizm İstatistikleri 2024 Yılı 1. Çeyrek Haber Bülteni' ile birlikte yayınlanacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)