Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik alanında işletme anlaşması

AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

TEİAŞ İLE AZERENERJİ ARASINDA ENERJİ ALANINDA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Görüşmede petrol ve doğalgazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki iş birliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bakü temaslarımız kapsamında Sayın Şahbazov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından TEİAŞ ile Azerenerji arasında enerji alanındaki iş birliğimizi daha da ileriye taşıyacak işletme anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlarken mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek.

İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji iş birliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak.

TÜRKİYE, AZERBAYCAN, BULGARİSTAN VE GÜRCİSTAN "YEŞİL ELEKTRİK İLETİMİ VE TİCARETİ PROJESİ"NDE MUTABAKAT ZAPTI İMZALADI

Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan ve Gürcistan, "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında mutabakat zaptı imzaladı.

Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov, Bulgaristan Enerji Bakanı Zhecho Stankov ve Gürcistan Ekomomi Bakanı Vakhtang Tsintsadze ile bir araya geldiklerini ve "Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi" kapsamında ilk somut adımı attıklarını da duyurdu.

"ÇOK TARAFLI SÜREÇ RESMİYETE KAVUŞTURDU"

Mutabakat zaptının imzalanmasıyla çok taraflı sürecin resmiyete kavuştuğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti: