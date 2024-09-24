Türkiye ve Hong Kong'dan çifte vergilendirmeyi önleme adımı GİB, Hong Kong'da Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması imzalandığını duyurdu.

AA

Türkiye ile Çin'e bağlı Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi arasında "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması" imzalandı.

Türkiye'nin imzalanan anlaşmayla bugüne kadar sonuçlandırdığı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının sayısı 102'ye ulaştı. Bu anlaşmalardan 91'i ise yürürlüğe girdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) açıklamasına göre, anlaşmaya Türkiye adına GİB Başkanı Bekir Bayrakdar, Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Hükümeti adına Mali Hizmetler ve Hazine Bakanı Christopher Hui imza attı.

AMAÇ TÜRKİYE VE HONG KONG'UN DAHA CAZİP HALE GETİRİLMESİ

Hong Kong'da imzalanan anlaşmayla iki ülke yatırımcıları açısından Türkiye ve Hong Kong'un daha cazip hale getirilmesi amaçlanıyor.

ÇİFTE VERGİNİN ÖNLENMESİ İÇİN

Taraflarca onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek anlaşmayla, kazanç unsurları itibarıyla gelirin hangi ülkede vergilendirileceği, gelirin iki ülkede de vergilendirilmesi durumunda ise çifte vergilendirmenin nasıl önleneceği belirleniyor.

GELİRİN ELDE EDİLDİĞİ ÜLKEDE SINIRLANDIRMA

Gelirin elde edildiği ülkenin vergilendirme hakkı, kâr payı, faiz ve gayrimaddi hak bedellerinde belirli oranlarla sınırlandırılıyor.

BİLGİ DEĞİŞİMİ MADDESİ

Anlaşmada yer alan bilgi değişimi maddesiyle, iki ülkenin vergi kayıp ve kaçağıyla daha etkin mücadele yürütmesi de mümkün olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)