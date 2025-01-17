İHA

Türkiye ile Moğolistan arasındaki ticari iş birliğini geliştirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Merkezi’nde imzalanan anlaşma ile iki ülke arasındaki mevcut iş birliğini farklı sektörlere yayarak geliştirmek amaçlanıyor.

Moğolistan Ulusal Ticaret ve Sanayi Odası ile DEİK arasındaki mutabakat zaptının yenilendiği toplantıda, e-ticaret ve deri sektöründe firmalar arasında iki mutabakat zaptı imzalandı.

MUSTAFA TUZCU İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ TEMELİNİ AÇIKLADI

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye ile Moğolistan arasındaki iş birliği yapılabilecek alanlar ile ilgili şu bilgileri verdi:

Moğolistan son dönemde kişi başı milli gelirde ciddi bir mesafe kaydetti. Kişi başı gelirlerini 10 bin dolar üzerine çıkarma hedefleri var. Dış ticarette de sahip oldukları bakır, kömür, demir, altın, uranyum gibi madenleri sanayide işlenmiş ürünlere dönüştürme konusunda ciddi bir perspektifleri var. Moğolistan tarafının projeleri var, yeni bir dönemin planlamalarını yapıyorlar. Bu noktada Türk firmalarının varlığını çok önemsiyorlar. Son dönemde Moğolistan’da maden dışı ürünlerde ticareti geliştirmiş olsak da Moğolistan’ın tarımsal ekonomisinin gelişmesinde iş insanlarımızın, firmalarımızın katkısının olabileceğini düşünüyoruz.

İŞ BİRLİĞİNİN ARTMASININ PLANLANDIĞI ALANLAR

Yine bu kadar madenleri zengin bir ülkenin ülkemiz için, üretim sanayisi için tamamlayıcı niteliği olduğunu görüyoruz, birlikte çalışarak değer oluşturmalıyız. Karakurum şehrinde projeleri müteahhitlerimiz takip ediyor. Moğolistan’a uçuş sıklığını ve kargo kapasitesini artırarak havayolu ile mesafeleri kısaltma kararlılığındayız. Dizi, film projelerinde Moğolistan’da ciddi bir etki alanımız olduğunu görüyoruz, bu alanda da iş birliğini artırmalıyız.

Moğolistan ile Türkiye arasında 140 milyon dolara yakın bir ticaret hacmi var ve bunu artıracak potansiyelin olduğu düşünülüyor.

Moğolistan’daki Türk müteahhitleri, 400 milyon doları aşkın proje üstlenmiş durumdalar.