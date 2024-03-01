Türkiye ile Türkmenistan arasında doğalgaz alanında mutabakat zaptı imzalandı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Türkmenistan arasında doğalgaz alanında mutabakat zaptı ve aynı zamanda hidrokarbon alanında niyet beyanının imzalandığını belirtti.

AA

Türkiye ile Türkmenistan arasında doğalgaz alanında mutabakat zaptı, hidrokarbon alanında niyet beyanı imza altına alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Antalya Diplomasi Forumu marjında Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbanguly Berdimuhammedov ile görüşmelerine eşlik ettiğini belirtti.

İki anlaşma imzalandı

Bakan Bayraktar, görüşme ile ilgili yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

Görüşme kapsamında iki ülkenin doğalgaz alanında iş birliğine ivme katacak bir Mutabakat Zaptı ile hidrokarbon alanında yapacağımız ortaklıklara temel teşkil edecek bir Niyet Beyanı imzaladık.

"Türkmen gazının sevki sağlanacak"

Atılan imzalarla Türkmen gazının önce Türkiye'ye, sonrasında küresel piyasalara sevkini hedefliyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)