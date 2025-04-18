Türkiye ilk çeyrekte 161,6 milyon dolarlık domates ihracatı yaptı

AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), Türkiye'den 2024 yılında 52 ülkeye 426 milyon 760 bin dolarlık domates ihraç edildiğini bildirdi.

Bu yılın ocak-mart döneminde 42 ülkeye gerçekleştirilen domates ihracatından ise 161 milyon 642 bin dolarlık gelir elde edildi.

EN FAZLA DOMATES ROMANYA'YA

Türkiye'nin en çok domates sattığı ülkelerin başında ise Romanya geldi. Türkiye, Romanya'ya bu yılın ilk üç ayında 34 milyon 350 bin dolarlık domates ihracatı gerçekleştirdi.

Romanya'yı 27 milyon 502 bin dolarla Rusya, 22 milyon 317 bin dolarla Ukrayna izledi.

İHRACAT RAKAMLARININ DAHA ARTMASI BEKLENİYOR

Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA-BİR) Başkanı Onur Girdap, domates ihracatında yılın ilk 3 ayındaki rakamların ülke ekonomisine katkısı noktasında değerli olduğunu belirtti.

"İKLİM KOŞULLARI SERT GEÇTİ"

İhracat rakamlarının, bu yılın ilk yarısında dahi iyi noktaya gelmesini beklediklerini aktaran Girdap, "Domates ihracatının ilk 3 aylık rakamları hem üreticilerimiz hem ihracatçılarımız hem de ülke ekonomisine katkı noktasında çok önemli. Bu yıl iklim koşulları 2024 yılına göre daha sert geçti. Bu durum üretimimizi de etkiledi.

"İHRACAT RAKAMLARI ARTACAK"

Geçen yıla göre ihracat rakamlarımızda biraz düşüş olsa da bundan sonraki süreçte önümüz açık ve bu açığı da çok kısa sürede toparlayarak geçeceğimize inanıyorum. Seralardan gelen veriler, ihracat rakamlarımızın daha da yükseleceğini bize gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"RUSYA'YA YAPTIĞIMIZ DOMATES İHRACATININ DAHA DA ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Onur Girdap, Rusya'ya yapılan ihracat miktarının geçen yılın aynı dönemine göre artmasının sektör açısından önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: