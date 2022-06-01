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    Türkiye İmalat PMI, mayısta 49,2 oldu

    İstanbul Sanayi Odası, İSO Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 10:04
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    Türkiye İmalat PMI, mayısta 49,2 oldu

    Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, mayısta bir önceki aya göre yatay seyrederek 49,2 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründe faaliyet koşullarının ılımlı düzeyde olmakla birlikte üst üste üçüncü ay bozulduğuna işaret etti.

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