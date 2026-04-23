Türkiye-Kosova ticaret hacmi 1 milyar dolar

Resmi programı kapsamında Kosova'nın başkenti Priştine'de bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle Kosova hükümet binasına geldi.

Bakan Bolat, Kosova Sanayi, Girişimcilik, Ticaret ve İnovasyon Bakanı Mimoza Kusari-Lila tarafından karşılandı. İki ülke heyetleri toplantı yaptı.

Görüşmenin ardından Bolat ve Kusari Lila, hükümet binasında iki ülkeden iş insanlarının katılımıyla düzenlenen Türkiye-Kosova İş Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

"TÜRKİYE İLE KOSOVA ARASINDA MÜKEMMEL SİYASİ VE DİPLOMATİK İLİŞKİLER BULUNUYOR"

Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Kusari Lila ile görüşmesi sırasında birçok konuyu ele aldıklarını ve iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iyi işlediği konusunda mutabık kaldıklarını belirterek "(Türkiye ile Kosova arasındaki) yıllık ticaret hacmi yaklaşık yılda 1 milyar dolara ulaşmış durumda. Kosova'nın hizmet sektöründe de rekabet avantajı bulunmaktadır. Bu nedenle iki yıl önce bir anlaşma imzalayarak kararlaştırdığımız Türkiye ile Kosova arasında Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısının, inşallah bu yılın sonuna kadar toplanmasına karar verdik ve orada serbest ticaret anlaşmamızı hizmetler sektörünü de kapsayacak şekilde genişletmeyi görüşeceğiz." diye konuştu.

PROTOKOL İMZALANDI

Bolat, bir protokol imzalayarak serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesine yönelik resmi müzakerelerin başlatılması için resmi görüşmeleri başlatmayı umduğunu ifade etti.

Kosova'da finansal hizmetler, bankacılık sistemleri, enerji dağıtımı, havaalanı işletmeciliği ve bazı küçük ya da orta ölçekli üretim yatırımları alanlarında çok sayıda Türk yatırımı bulunduğuna dikkati çeken Bolat, "Türk tarafı olarak, Kosova hükümetinin organize sanayi bölgeleri veya teknoparklar kurma ve aynı zamanda bir serbest ticaret bölgesi işletme yönündeki yeni programına katkıda bulunacağız." dedi.

50 YILDA 560 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Türk müteahhitlerinin son 50 yılda yaklaşık 560 milyar dolarlık proje stoku ile dünyanın yaklaşık 140 ülkesinde gerçekleştirdikleri başarılı faaliyetlerle dünya çapında tanındığını dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanımız (Recep Tayyip) Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda bu rakam dünya genelindeki müteahhitlik projelerinde 510 milyar dolar olmuştur. Kosova'da birçok yol, tünel, köprü ve üstyapı projesinde aktif durumda ve Kosova 2030 yılında Akdeniz Oyunlarına ev sahipliği yapacak. Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Balkanlar Büyüme Planı kapsamında da AB tarafından tahsis edilen fonlarla gerçekleştirilecek ve inşa edilecek birçok proje bulunmaktadır. Dolayısıyla şirketlerimiz bu projelerin tamamına bilgi ve uzmanlıklarıyla destek vermeye hazırdır. Bunu muhataplarımıza da ifade ettik.

"İŞ BİRLİĞİMİZİN MAL TİCARETİNİN ÖTESİNE GEÇEREK HİZMET TİCARETİNİ DE KAPSAYACAK BİÇİMDE GENİŞLETİLMESİ ZORUNLUDUR"

Bakan Kusari-Lila da Türkiye ile Kosova arasındaki ticari ilişkilerin olumlu gelişmeler kaydettiğini ve Kosova'nın Türkiye'ye ihracatının artış gösterdiğini ancak daha da iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kusari-Lila, Kosova'nın işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürün ihracatından, katma değerli ürünlere ve hizmetlerin artırılmasına geçmesini hedeflediklerini söyledi.

Teknoloji ve bilgi alanında hizmet ticaretindeki artışın olumlu sonuçlar verdiğini ve bunun Kosova'nın insan sermayesi ve yenilikçi sektörler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu gösterdiğini belirten Kusari-Lila, "Bu nedenle, iş birliğimizin mal ticaretinin ötesine geçerek, modern ekonomik gelişmelere uygun şekilde hizmet ticaretini de kapsayacak biçimde genişletilmesi zorunludur. Bu doğrultuda, Bakan Bolat ile mevcut serbest ticaret anlaşmamıza ek olarak, hizmetlerde serbest ticaret anlaşmasının görüşülmesi, müzakere edilmesi ve onaylanması konusunda da mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.