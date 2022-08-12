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    Türkiye limanlarına 7 ayda 437 kruvaziyer yanaştı

    Kruvaziyer turizmi önceki yıllarda koronavirüs salgını nedeniyle durmuştu. Salgınla ilgili tedbirlerin kaldırılması sonrasında ise önemli sayıda kruvaziyer gemisi Türk limanlarına yanaştı.
    • 12.08.2022 - 13:31
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 13:38
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    Türkiye limanlarına 7 ayda 437 kruvaziyer yanaştı

    Kruvaziyer turizmi, gemilerle gelen çok sayıdaki turistin bölgede alışveriş yapmasını ve döviz bırakmasını sağlayan önemli bir girdi kaynağı.

    Kruvaziyer gemi sayısı yüzde 40 arttı

    2022 yılının başından bu yana geçen 7 aylık döneminde limanlara yanaşan kruvaziyer gemi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 40 kat artarak 437'ye ulaştı.

    376 bin 924 yılcu limanlara girdi

    Gelen gemilerde toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusu ağırlandı.

    İstatistikler yayınlandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında, 2022 yılı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin kruvaziyer gemi istatistiklerini duyurdu.

    kruvaziyer

    Geçen sene sadece 11 gemi gelmişti

    Geçen yılın aynı döneminde Türkiye limanlarına sadece 11 kruvaziyer gemisinin yanaştığına işaret eden Karaismailoğlu, 2022 yılının aynı döneminde bu sayının yaklaşık 40 kat artarak 437'ye yükseldiğini belirtti.

    kruvaziyer

    En fazla kruvaziyer Kuşadası'na yanaştı

    Karaismailoğlu, Kuşadası'nın 220 kruvaziyerle en çok gemi gelen liman olduğunu ifade ederek, "Kuşadası'nı 79 gemiyle İstanbul Galataport izledi. Bodrum Limanı ise 45 gemiyle üçüncü sırada yer aldı." bilgilerini paylaştı.

    Aynı dönemde toplam 376 bin 924 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, bunun 25 bin 739'unun gelen yolcu, 34 bin 997'sinin giden yolcu, 316 bin 188'inin ise transit yolcu olduğunu bildirdi.

    Bakan Karaismailoğlu, 212 bin 486 yolcu ile en fazla yolcu trafiğinin Kuşadası Limanı'nda gerçekleştiğini belirterek, İstanbul Galataport'un 98 bin 33 yolcu ve Bodrum Limanı'nın 28 bin 629 yolcu kabul ettiğini kaydetti.

    kruvaziyer

    Amasra'ya ilk kruvaziyer gemisi geldi

    Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında bu yıl 136 gemi ile en çok geminin mayıs ayında geldiğinin altını çizen Karaismailoğlu, "Haziranda 122 kruvaziyer gemisi ile yolcu trafiği 115 bin 907 oldu. Temmuzda Türkiye limanlarına 120 kruvaziyer gemisi yanaştı. Temmuz ayında Türkiye limanlarına 10 bin 707 yolcu gelirken, 13 bin 478 yolcu çıkış yaptı. 96 bin 922 yolcunun da transit geçiş yaptığı belirlendi. Temmuzda toplam yolcu trafiği 121 bin 107 oldu." ifadelerini kullandı.

    kruvaziyer

    Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer geldi

    Adil Karaismailoğlu, ağustosta Karadeniz'in önemli limanlarından ve turizm merkezlerinden olan Sinop ve Trabzon'a 5 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin yanaştığını vurgulayarak, Amasra Limanı'na da ilk kez bir kruvaziyer gemisinin geldiğini bildirdi.


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