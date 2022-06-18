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    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu

    Geçtiğimiz mayıs ayında Türkiye, 8 ülkeye yaptığı ihracatta rekor kırarken en fazla satış çelik sektöründe gerçekleşti.
    • 18.06.2022 - 15:59
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 16:13
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    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu

    Türkiye'nin yeni ekonomik modelinde önemli bir yere sahip olan ihracat kaleminde gün geçtikçe iyi haberler geliyor.

    Bu kapsamda AA, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini derledi.

    Buna göre, Türkiye'nin mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,2 artarak 18 milyar 972 milyon dolara çıktı.

    8 ülkeye rekor ihracat

    İhracatçıların "alternatif pazar" stratejisi başarılı sonuçlar vermeye devam ederken, Türkiye, geçen ay gerçekleştirdiği ihracatta 8 ülkede rekor seviyelere ulaştı.

    İhracatta rekora kırılan ülkeler

    Türkiye'nin aylık ihracatta rekora imza attığı ülkeler Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Ruanda, Tacikistan, Kamerun, Kostarika ve Karadağ olarak belirlendi.

    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu #1

    Rekor getiren rakamlar

    Türkiye, bu dönemde Senegal'e 87 milyon 265 bin dolarlık, Dominik Cumhuriyeti'ne 71 milyon 236 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 66 milyon 522 bin dolarlık, Ruanda'ya 32 milyon 54 bin dolarlık, Tacikistan'a 31 milyon 500 bin dolarlık, Kamerun'a 30 milyon 844 bin dolarlık, Kostarika'ya 28 milyon 409 bin dolarlık ve Karadağ'a 28 milyon 255 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

    Türkiye'nin dış satımı mayısta geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında; Senegal'e 57 milyon 226 bin dolarlık, Dominik Cumhuriyeti'ne 61 milyon 466 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 30 milyon 962 bin dolarlık, Ruanda'ya 28 milyon 574 bin dolarlık, Tacikistan'a 13 milyon 654 bin dolarlık, Kamerun'a 20 milyon 947 bin dolarlık, Kostarika'ya 22 milyon 764 bin dolarlık ve Karadağ'a 18 milyon 852 bin dolarlık artış kaydetti.

    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu #2

    Dış satımda çelik sektörü ön planda yer aldı

    Türkiye'nin ihracatta rekor kırdığı 8 ülkeden 5'ine en fazla dış satımı çelik sektörü yaptı. Senegal, Dominik Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kamerun ve Kostarika'ya en fazla çelik sektörü dış satım gerçekleştirdi.

    Çelik sektörü Senegal'e 41 milyon 759 bin dolar, Dominik Cumhuriyeti'ne 61 milyon 317 bin dolar, Kuzey Makedonya'ya 25 milyon 872 bin dolar, Kamerun'a 15 milyon 399 bin dolar ve Kostarika'ya 26 milyon 732 bin dolar tutarında ihracat yaptı.

    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu #3

    Karadağ'da gemi ve yat hizmetleri sektörleri öne çıktı

    Dış satımda, Ruanda'da hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Tacikistan'da elektrik ve elektronik, Karadağ'da gemi ve yat hizmetleri sektörleri öne çıktı.

    Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü Ruanda'ya 1 milyon 224 bin dolar, elektrik ve elektronik sektörü Tacikistan'a 5 milyon 864 bin dolar, gemi ve yat hizmetleri sektörü Karadağ'a 20 milyon 72 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu #4

    En fazla ihracatı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi

    Türkiye'nin mayıs ayında gerçekleştirdiği dış satımda rekor kırdığı 8 ülkeye en fazla ihracatı İstanbullu şirketler gerçekleştirdi.

    İstanbullu şirketler, geçen ay Senegal'e 74 milyon 712 bin dolarlık, Dominik Cumhuriyeti'ne 62 milyon 298 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 27 milyon 349 bin dolarlık, Ruanda'ya 29 milyon 125 bin dolarlık, Tacikistan'a 13 milyon 845 bin dolarlık, Kamerun'a 18 milyon 826 bin dolarlık, Kostarika'ya 26 milyon 249 bin dolarlık ve Karadağ'a 24 milyon 489 bin dolarlık dış satım yaptı.

    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu #5

    Türkiye, mayısta yaptığı ihracatla 8 ülkede rekora koştu #6


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