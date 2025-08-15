Türkiye, sağlık turizmi için tercih ediliyor

2025 yılının ikinci çeyreğini kapsayan Nisan-Haziran döneminde toplam 733 bin 798 kişi, sağlık hizmeti almak amacıyla Türkiye'yi ziyaret etti.

Bu dönemde elde edilen sağlık turizmi geliri ise 1 milyar 392 milyon 762 bin ABD Doları olarak gerçekleşti.

Türkiye, son yıllarda yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, sağlık turizmindeki atılımlarıyla da dünya sahnesinde öne çıkıyor.

Ülke, bir yandan Kapadokya’nın balon turlarıyla gökyüzünü renklendirirken, diğer yandan modern hastaneleri ve uzman doktor kadrolarıyla dünyanın dört bir yanından gelen hastalara umut oluyor.

TÜRKİYE'Yİ SAĞLIK TURİZMDE ÖNE ÇIKARTAN BRANŞLAR

Belirli Alanlarda Dünya Liderliği

Saç ekimi: Dünya çapında bir marka haline geldi.

Diş estetiği ve implant: Kaliteli malzeme, uygun fiyat.

Tüp bebek ve göz lazer ameliyatı: Yüksek başarı oranları.

Estetik ve plastik cerrahi:

Göz cerrahisi: Özellikle lazer ameliyatları.

Onkoloji ve organ nakli:

Fizik tedavi ve rehabilitasyon:

NEDEN TÜRKİYE?

-Yabancılar için “uçak bileti + otel + transfer + tedavi” paketleri sunuluyor.

-Bazı uluslararası sigorta şirketleri Türkiye’deki hastanelerle anlaşmalı.

-Tedavi sürecinde İstanbul, Antalya, İzmir, Kapadokya gibi turistik yerler ziyaret edilebiliyor.

-Birçok ülkede (özellikle İngiltere, Kanada) ameliyat veya tedavi için aylarca beklenirken Türkiye’de randevular çok daha hızlı alınabiliyor.

-Türkiye’deki doktorlar ve cerrahlar uluslararası eğitim ve sertifikalara sahip.

-Özellikle saç ekimi, plastik cerrahi, diş hekimliği ve tüp bebek tedavilerinde uzmanlaşmış ekipler öne çıkıyor.

-Kaliteli hizmet uygu fiyat koşullarıyla sunuluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen grafik sağlık turizmdeki ivmeyi gözler önüne seriyor.