Türkiye şark tipi tütün üretiminde birinci sırada

Türkiye'nin dünya tütün üretiminde 15'inci, şark tipi (oriental) tütün üretiminde ise birinci sırada yer aldığı bildirildi.

Türkiye, şark tipi tütün üretiminde dünyada 15'inci, şark tipi (oriental) tütün üretiminde ise birinci sırada yer alıyor.

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan açıklamaya göre, sektör, geçen yıl 910 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştı.

YAPRAK TÜTÜN İHRACATI YÜZDE 27 AZALDI

Bu yıl ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaprak tütün ihracatı yüzde 27 azalarak 79 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye, dünya tütün üretiminde 15'inci, şark tipi tütün üretiminde ise birinci sıradaki yerini koruyor.

“TÜTÜN, TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRÜN”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, tütünün Türkiye ekonomisi için önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirdiğini belirtti.

“ÜRETİMİN YÜZDE 90'A YAKIN KISMI ŞARK TİPİ TÜTÜNLERDEN OLUŞUYOR”

Türkiye'de 2020'de toplam 82 bin ton yaprak tütün üretimi yapıldığını, bunun yüzde 90'a yakın kısmını şark tipi tütünlerden oluştuğunu kaydeden Umur, "Bu üretim miktarının yüzde 57'si ve toplam üretici sayısının yüzde 55'i Ege Bölgesi'nde yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 60 bin aile geçimini tütünden sağlıyor. Tütün ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfus, aile bireyleri ile birlikte 1 milyonu buluyor." ifadelerini kullandı.