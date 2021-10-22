Türkiye Sigorta, 9 ayda 7.7 milyar lira prim üretti

Türkiye Sigorta, 2021 yılında hedeflerine ilerlerken 9 aylık döneminde 7 milyar 718 milyon liranın üzerinde prim ürettiğini duyurdu.

İnovatif bakış açısıyla ve yenilikçi ürünleriyle sektöründe öncü rol üstlenen Türkiye Sigorta, bu durumunu şirketin finansal tablolarına yansıtmaya devam etti.

Verilen bilgiye göre, Türkiye Sigorta'nın KAP’a açıklamış olduğu bağımsız denetimden geçmemiş 2021 Eylül sonu toplam brüt prim üretimi 7 milyar 718 milyon 49 bin 975 lira oldu. Şirketin toplam prim üretimindeki artış ise bir önceki yılın ocak-eylül dönemine göre yüzde 23,1 yükseldi.

Genel zararlar branşında yılın 9 aylık döneminde 2 milyar 799 milyon lirayı aşan bir prim üretimi kaydeden Türkiye Sigorta, geçmiş yılın aynı dönemine göre yüzde 12'lik yükseliş gösterdi.

Şirket, yangın ve doğal afetler branşında ise 1 milyar 494 milyon 596 bin 89 liralık bir prim elde ederken, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22 artış yakaladı.

KARA ARAÇLARI SORUMLULUK BRANŞINDA İSE YÜZDE 39'LUK BİR YÜKSELİŞ YAŞANDI

Türkiye Sigorta, kara araçları sorumluluk branşında ise yüzde 39'luk bir yükselişle 1 milyar 471 milyon 682 bin 894 lira prim artışı sağlarken, kara araçları branşında da yükseliş yüzde 38 oldu.

Ayrıca genel sorumluluk branşında 230 milyon 711 bin 379 lira ile yüzde 77 ve nakliyatta 45 milyon 207 bin 559 lira ile yüzde 75 yükseliş sağlandı.

FİNANSAL KAYIPLAR KATEGORİSİNDE YÜZDE 94 PRİM ARTIŞI

Finansal kayıplar kategorisinde de yukarı ivmesini sürdüren Türkiye Sigorta, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 94 prim artımıyla 26 milyon 764 bin 796 TL'ye ulaştı.

EN YÜKSEK PRİM ELDE EDİLEN BRANŞ YÜZDE 371 İLE KEFALET BRANŞI

Türkiye Sigorta'nın en yüksek prim elde ettiği branş ise yüzde 371 ile kefalet branşı oldu. Önceki yılın aynı döneminde 3 milyon 185 bin 181 TL olan kefalet branşı prim oranı bu yıl 15 milyon 6 bin 173 lira oldu.