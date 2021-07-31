Türkiye Sigorta Birliği, yangın hasarlarının hafiflemesi için devrede

Türkiye Sigorta Birliği, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçlerinin hızlandırılması konusunda karar aldı.

Yangında zarar görenlerin yaralarını sarmak için sigorta sektörü de atağa kalktı.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu, Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen yangınların zararlarının hafifletilmesi amacıyla tavsiye niteliğinde karar aldığını duyurdu.

ARAÇ VE KONUT BİLGİLERİNE ULAŞILARAK SÜREÇ HİZLANDIRILACAK

TSB tavsiye nitelindeki kararlarını şöyle aktardı:

"Yerel idareler kanalıyla oluşturulan hasara uğramış araç ve konut bilgileri üzerinden sigorta şirketlerince yapılan incelemeler neticesinde, sigortalı olduğu tespit edilen araç ve konutlar için sigortalılara ulaşılarak tazminat süreçleri hızlandırılacaktır.

EVRAK TEMİNİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Yaşanan olağan üstü durum göz önüne alınarak zararların bir an önce giderilebilmesi ve hasar tazmin sürecinin hızla işletilebilmesi adına, evrak temin sürecinde sigortalılara gerekli kolaylık sağlanacaktır.

AVANS NİTELİĞİNDE ÖDEMELER YAPILACAK

Teminat dahilindeki hasarların bir bölümünün, hasar prosedürleri sonuçlanana kadar şirketlerce kendi belirleyecekleri oranlarda avans niteliğinde ödeme yapılacaktır.

AĞAÇ KAMPANYASINA DESTEK VERİLECEK

Yangınlar sonrasında başlatılan ağaç dikme kampanyasına bazı şirketlerimizin kurumsal olarak katılım sağlamış olması memnuniyetle karşılanmış ve bu nedenle; şirketlerimizin asgari çalışan sayısı kadar ağaç bağışı ile kampanyaya destek vermesine, çalışanların da bireysel olarak kampanyaya destek olmasının teşvik edilmesine karar verilmiştir.

SİGORTACILIK SEKTÖRÜ EKONOMİYİ DESTEKLECEK

Bu tavsiyeler çerçevesinde, sigortacılık sektörü ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve sağduyu içinde, gücünü, tecrübesini ve kaynaklarını ülkemizin menfaatleri doğrultusunda en verimli şekilde kullanarak ekonomik faaliyete destek vermeye devam edecektir."