Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, Yapay Zekâ Yönetim Sertifikası aldı

- Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, yapay zeka alanında uluslararası ISO/IEC 42001:2023 sertifikasını alan ilk finans kurumları oldu.
- Bu sertifika, yapay zeka sistemlerinin etik, şeffaf ve güvenli bir şekilde yönetildiğini belgeliyor.
- Şirket yetkilisi, bu adımın teknoloji odaklı dönüşüm vizyonlarını ve sorumlu yapay zeka yaklaşımlarını güçlendirdiğini belirtti.
Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, finans sektöründe bir ilke imza atarak uluslararası ISO/IEC 42001:2023 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.
Bu belgeyle şirketler, yapay zekâ sistemlerini etik ilkeler, şeffaflık ve güvenlik esasları çerçevesinde yönettiklerini uluslararası standartlarla belgeledi.
Yapay zekânın sorumlu ve güvenilir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standart olan “ISO/IEC 42001:2023 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası”nı finans sektöründe alan ilk kurum Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik oldu.
YAPAY ZEKÂDA ETİK GÜVENCESİ
Şirket bu sertifika ile yapay zekâ sistemlerini etik ilkeler, şeffaflık ve güvenlik esasları doğrultusunda; uluslararası standartlara uygun bir yönetişim modeliyle yönettiğini belgeledi.
TÜRKİYE SİGORTA VE TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK’TEN ‘YAPAY ZEKÂ’DA BİR İLK
Söz konusu adımın teknoloji odaklı dönüşüm vizyonlarının ve sorumlu yapay zekâ yaklaşımlarının güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:
Finans sektöründe ISO/IEC 42001 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi sertifikasını alan ilk kurum olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu sertifika ile; yapay zekâ tabanlı sistemlerimizi etik ilkeler, şeffaflık, güvenlik ve risk temelli yönetişim anlayışı çerçevesinde, uluslararası standartlara uygun şekilde yönettiğimizi belgelemiş bulunuyoruz. AI politikamızın oluşturulmasından veri kalitesinin güvence altına alınmasına, şeffaflık ve hesap verebilirlik tedbirlerinden risk ve etki değerlendirmelerine, üst yönetim katılımından sürekli iyileştirmeye kadar uzanan kapsamlı bir çerçeveyi kurum genelinde hayata geçirdik. Bu başarı, yalnızca standartlara uyumumuzun değil; aynı zamanda öncü kimliğimizin ve geleceğe dönük kararlılığımızın da güçlü bir göstergesidir. Adımızdan aldığımız güçle, geleceği güvenle inşa etmeye devam edeceğiz.