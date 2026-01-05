Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, Yapay Zekâ Yönetim Sertifikası aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, finans sektöründe bir ilke imza atarak uluslararası ISO/IEC 42001:2023 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Sertifikası almaya hak kazandı.

Bu belgeyle şirketler, yapay zekâ sistemlerini etik ilkeler, şeffaflık ve güvenlik esasları çerçevesinde yönettiklerini uluslararası standartlarla belgeledi.

Yapay zekânın sorumlu ve güvenilir şekilde geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesi için gereksinimleri belirleyen uluslararası bir standart olan “ISO/IEC 42001:2023 Yapay Zekâ Yönetim Sistemi Sertifikası”nı finans sektöründe alan ilk kurum Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik oldu.

YAPAY ZEKÂDA ETİK GÜVENCESİ

Şirket bu sertifika ile yapay zekâ sistemlerini etik ilkeler, şeffaflık ve güvenlik esasları doğrultusunda; uluslararası standartlara uygun bir yönetişim modeliyle yönettiğini belgeledi.

TÜRKİYE SİGORTA VE TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK’TEN ‘YAPAY ZEKÂ’DA BİR İLK

Söz konusu adımın teknoloji odaklı dönüşüm vizyonlarının ve sorumlu yapay zekâ yaklaşımlarının güçlü bir göstergesi olduğunu söyleyen Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, şu değerlendirmede bulundu: