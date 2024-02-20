Türkiye-Slovakya İş Forumu sonuçlandı! Hedef: 5 milyar dolarlık ticaret hacmi Türkiye-Slovakya arasındaki ikili ticaret hacminin kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarma hedefi açıklandı.

AA

Bratislava'da Türkiye-Slovakya İş Forumu düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı iş forumu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bilgi verdi.

Bolat, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile Türkiye-Slovakya İş Forumu vesilesiyle iki ülke iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

ETOK/JETCO Kurucu Deklarasyonu imzalandı

Bakan Bolat, Türkiye-Slovakya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) Kurucu Deklarasyonu'nu imzalayarak ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açtıklarını bildirdi.

"Slovak şirketlerini Türkiye'ye davet ettik"

Forumda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri güçlendirecek yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirten Bolat, şunları ifade etti:

İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme ve mobilite, iş birliğimizi güçlendirebileceğimiz ana alanlar olarak öne çıkıyor. Forumda, Türkiye'nin dinamik ekonomisi, stratejik konumu ve güçlü ticaret ağıyla yatırımcılara cazip fırsatlar sunduğunu belirterek Slovak şirketlerini, Türkiye'nin sunduğu yatırım imkanlarından faydalanmaya davet ettik.

2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bolat, her iki belgenin imzalanmasını Türkiye ile Slovakya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri derinleştirecek kurumsal bir çerçeve oluşturulması için önemli bulduklarını, 2023 yılı itibarıyla 2,3 milyar dolarlık ticaret hacmiyle iki ülke arasındaki en yüksek rakama ulaşıldığını bildirdi.

"İkili ticaret hacmimizi orta vadede 5 milyar dolara çıkartacağız"

Ömer Bolat, iki ülke arasındaki yeni iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını belirterek, "İkili ticaret hacmimizi kısa vadede 3 milyar dolara, orta vadede ise 5 milyar dolara çıkarmayı hedef olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)