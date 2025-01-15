Türkiye-Slovenya ticaret hacmi 2024'te 3,1 milyar dolar oldu

AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile Slovenya Ticaret Odası tarafından, Ankara'da Türkiye-Slovenya İş Forumu düzenlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya ile ikili ticaret hacminin geçen yıl 3,1 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin turizm, yatırım ve müteahhitlik hizmetlerinde güçlü ilişkileri bulunduğunu dile getirdi.

İKİ ÜLKE ARASINDA DAHA FAZLA TİCARETİN YOL HARİTASI

Türkiye-Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 9. Dönem Toplantısı'nın başarılı sonuçlarla tamamlandığını belirten Bolat, toplantı kapsamında mutabık kalınan KEK Protokolü'nün iki ülke arasında daha fazla ticari ve ekonomik ortaklık geliştirmek için yol haritası olacağını kaydetti.

"AB TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 5. TİCARET ORTAĞI"

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'nin en büyük 5. ticaret ortağı olduğuna işaret eden Bolat, AB üyesi ülkeler arasında Slovenya'yı stratejik bir ortak olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

SLOVEN İŞ ÇEVRELERİNE TÜRKİYE'DE YATIRIM ÇAĞRISI

Bolat, Slovenya'da 140 Türk şirketin, Türkiye'de de 46 Slovenyalı firmanın faaliyet gösterdiğini bildirerek, "Slovenya ile ikili ticaret hacmimiz geçen yıl 3,1 milyar dolar oldu, aynı zamanda turizm, yatırım ve müteahhitlik hizmetlerinde güçlü ilişkilerimiz var. Sloven iş çevrelerine Türkiye'de yatırım yapmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.