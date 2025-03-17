Türkiye'nin şubat ayı bütçe dengesi açıklandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayı bütçe dengesini açıkladı.

Merkezi yönetim bütçesi, şubatta 310 milyar 92 milyon lira, ocak-şubat döneminde de 449 milyar 351 milyon lira açık verdi.

2025 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 33,5 milyar TL, bütçe gelirleri 723,4 milyar TL ve bütçe açığı 310,1 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 893,8 milyar TL ve faiz dışı açık ise 170,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

İKİ AYLIK BÜTÇE DENGESİ

2025 yılı Ocak-Şubat döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 2 trilyon 89,9 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 640,5 milyar TL ve bütçe açığı 449,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 787,2 milyar TL ve faiz dışı açık ise 146,6 milyar TL oldu.