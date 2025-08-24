Türkiye sürdürülebilir turizmde güçleniyor: Rekabet avantajı sağlıyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, istikrarlı şekilde "Sürdürülebilir Turizm Programı"nı uyguladıklarını belirterek, bunun dünya rekabetinde Türkiye'ye önemli avantaj sağlayacağını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Antalya'nın turizmde en yoğun günlerini yaşadığını belirtti.

Türkiye turizminde bir rekor yılı daha geçirmeyi hedeflediklerini dile getiren Alpaslan, turizm potansiyelini daha da ileriye taşımak için yoğun çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Alpaslan, bunlardan birinin "Sürdürülebilir Turizm Programı" olduğuna işaret ederek, programı dünyada akredite kuruluşlarla yürüttüklerini, ülkedeki tüm konaklama tesislerini aşamalar halinde bu programa kazandıracaklarını dile getirdi.

SİDE ANTİK KENTİ

Antalya'daki Side Antik Kenti'ni tüm destinasyon olarak sürdürülebilir sertifika programına alacaklarına değinen Alpaslan, 2030'a kadar ülke genelinde bunu gerçekleştireceklerini anlattı.

"GELECEĞİN DÜNYASINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR"

Değişen iklim koşullarının etkilerine değinen Alpaslan, şöyle konuştu:

"Geleceğin dünyasında çevre, sürdürülebilirlik son derece önemli hale gelecek. Dünyada turizm rekabetinde sürdürülebilirlik çok önemli olacağı için şimdiden hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geleceğin dünyasına Türkiye'yi turizm anlamında hazırlamak için bu çalışmaları yürütüyoruz. 'Sürdürülebilir Turizm' Türk turizminde önemli avantaj sağlayacak. Rekabet koşullarında buna son derece ihtiyacımız vardı. Turizmde sürdürülebilirlik anlamında tüm kriterleri yerine getirmiş bir ülke olacağız. Gelecek tatilciler için de bu program önemli hale gelecek. Taraf olduğumuz 2053 Paris İklim Anlaşması'nın gereğini turizm anlamında yerine getireceğiz. Bu programı hassasiyetle taviz vermeden istikrarlı şekilde uygulayacağız."

HEDEF, TURİZMİ 81 İLDE 4 MEVSİM YAPMAK

Alpaslan, turizmi 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, tarih, doğa, kültür, yayla, gastronomi başta olmak üzere ülkenin her alanda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşabilmesi için tüm illere turizmi yaymak gerektiğini anlatan Alpaslan, 12 ay, tüm bölgelerde turizmi geliştirmek gerektiğini, bu amaçtan yola çıkarak Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının koordinasyonunda il tanıtım programları başlattıklarını söyledi.

Turizm il müdürlükleri koordinasyonunda turizm paydaşlarını bir araya getirerek o ilin turizmde gelişebilmesi için detaylı çalışma yürüttüklerini belirten Alpaslan, "Bu çalışmalarla illerin potansiyelini ortaya çıkararak, turizmi 81 ile yaymak ve dört mevsim turizm yapmak için çalışma yapıyoruz. Bunun da meyvelerini almaya başladık. Önemli bir çalışma, deniz, kum, güneşin yanında kültür, sağlık, kongre, termal, kış turizmi hepsini geliştirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.