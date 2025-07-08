Türkiye-Suriye arasında denizcilik alanında iş birliği

Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Suriye Denizcilik İdaresi, bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, "Bölgesel denizcilik iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diyerek üzerinde anlaşma sağlanan konuları aktardı.

TEMMUZ İÇİNDE YÜZYÜZE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Toplantıda; Suriye limanlarının yeniden inşası ve işletilmesi, iki ülke arasında Ro-Ro ve deniz yolu taşımacılığının geliştirilmesi, Suriye limanlarında hizmet kalitesini artırmak ve gerekli kontrolleri sağlamak için dijital sistemlerin kurulması ve bu ay içinde Mersin ve İskenderun’da detaylı görüşmeler için yüz yüze teknik bir toplantı düzenlenmesi konularında mutabık kalındı.