Türkiye-Suriye ulaşımda her alanda iş birliği

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki ülke arasındaki iş birliklerini artırmaya yönelik olarak planlanan Suriye'deki temaslarına devam ediyor.

Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Arap Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Suriye Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Abdulrezzak ve Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed Salibi ile görüştü. Bakan Uraloğlu, “İki ülke arasında karşılıklı uçuşların tesis edilmesi ve mevcut seferlerin artırılması konusunda mutabakata vardık.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22-23 Nisan tarihlerini kapsayan Suriye Arap Cumhuriyeti ziyareti kapsamında Şam’da Suriyeli yetkililer ile iki ülke arasında ulaşım ve haberleşme alanlarında yapılabilecekler ve ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde istişarelerde bulundu.

“MEVCUT SEFERLERİN ARTIRILMASI KONUSUNDA MUTABAKATA VARDIK”

Ziyaretin ikinci gününde Suriye Sivil Havacılık Genel Müdürü Eşhed Salibi ile görüşen Bakan Uraloğlu, “Hava ulaşımının yeniden canlandırılması, teknik iş birliği ve sivil havacılık alanındaki gelişmeleri ele aldık. İki ülke arasında karşılıklı uçuşların tesis edilmesi ve mevcut seferlerin artırılması konusunda mutabakata vardık.” ifadelerini kullandı.

ORTAK ADIMLAR ELE ALINDI

Suriye Bayındırlık ve İskân Bakanı Mustafa Abdulrezzak ile de bir araya gelen Bakan Uraloğlu, şehircilik, altyapı projeleri ve teknik iş birliği alanlarında atılabilecek ortak adımları ele aldıklarını belirtti.

Bakan Uraloğlu, ziyaretin ilk gününde Suriye İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Abdüsselam Heikel, Ulaştırma Bakanı Yarub Bedir, Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili görüşmeler hem de heyetler toplantılar gerçekleştirmişti. Bakan Uraloğlu, söz konusu toplantılarda da birçok alanda somut ve yapıcı adımları ele aldıklarını kaydetti.