Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sanayicilere "sözleşmeli üretime destek" çağrısı yaptığı toplantıda, Türkiye'nin, 69,2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa ve dünyadaki sıralamasını aktardı.

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AA

Türkiye'de tarımın geliştirilmesi için yöneticiler ile sanayiciler ve üreticiler arasındaki buluşma ve bilgilendirme toplantılarına devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Vizyoner Bir Bakışla Tarım ile Sanayi Arasındaki Entegrasyonu Artırarak; Tarımsal Sanayinin, Ekonomimize Daha Etkili ve Verimli Katkı Yapmasını Değerlendirmek" ana gündemiyle düzenlenen İstanbul Sanayi Odası (İSO) mayıs ayı meclis toplantısında bir konuşma yaptı.

Bakan Yumaklı, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli ham maddenin, fiyat dalgalanmalarından korunarak temin edilmesinin yolunun sözleşmeli üretimden geçtiğini belirterek, sanayicilere "sözleşmeli üretime destek" çağrısı yaptı.

"Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmak için çiftçilerimize kullandıkları tarımsal kredilerde yüzde 15 ilave faiz indirimi sağlıyoruz"

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli ham maddenin, fiyat dalgalanmalarından korunarak temin edilmesinin yolunun sözleşmeli üretimden geçtiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

Diğer taraftan da çiftçimiz gelir garantili üretim yapıyor. Bu sayede tarımsal üretim yapılırken, optimum girdi ile maksimum verim sağlamış oluyoruz. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmak için bu kapsamda üretim yapan çiftçilerimize kullandıkları tarımsal kredilerde yüzde 15 ilave faiz indirimi sağlıyoruz. Böylece gerekli diğer koşulları da sağlayan üreticilerimiz çok ciddi oranda bir faiz indirimine erişebiliyor. O yüzden ben siz değerli sanayicilerimizden sözleşmeli üretimin yaygınlaştırılması ile ilgili desteklerinizi istirham ediyorum.

"Ülkemiz, 69,2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında"

Yumaklı, yaptıkları çalışmalarla, 85 milyon nüfusun ve 60 milyona yaklaşan turistin gıda ihtiyacını sorunsuz karşıladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

Ayrıca 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit ürün ihraç ederek, ülkemize 31 milyar dolarlık katkı sağladık. Ülkemiz, 69,2 milyar dolar tarımsal hasılayla Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında. Bütün bu başarılarda, tarım ve sanayi sektörlerinin birbirine sağladığı girdi tedarikinin büyük etkisi var. Ayrıca gıda arz güvenliğimizin teminatı olan kırsalımızın kalkınmasında, sanayi sektörünün katkıları yadsınamaz. Bu başarıların baş mimarları olan çiftçilerimize ve bu başarıya verdikleri destek için sanayicilerimize şükranlarımı sunuyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)