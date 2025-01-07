Türkiye ve Katar'dan Suriye'ye elektrik üreten gemi

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Suriye'de rejim karşıtlarının harekete geçmesi ile Esad yönetiminin devri bitti. Şimdi ülke kendi ayakları üzerinden durarak yeniden yapılanma planları yapmaya başladı.

Suriye'nin önemli enerji sorunları var.

Suriye, Türkiye ve Katar'dan elektrik üreten iki gemi tedarik edeceğini duyurdu.

Suriye devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre Suriye'nin elektrik iletim ve dağıtımından sorumlu kurumun müdürü, iki geminin toplamda 800 megawatt elektrik sağlayacağını belirtti.

YÜZER ELEKTRİK SANTRALİ FİLOSU GÖREVE TALİP

Haberde tedariki sağlayacak şirketlerin ismi yer almazken, yüzer elektrik santrali filosu sahibi Karpowership, aralık ayı sonunda, Suriye'ye elektrik sağlanması için pek çok alternatifin değerlendirildiğini ve Karpowership'in de bu alternatiflerden birisi olduğunu açıklamıştı.

Haberin ardından kendisine yöneltilen sorusu üzerine Karpowership yetkilisi, geçen haftaki açıklamalarını hatırlatarak, şu an için değişen bir durumun olmadığını söyledi.

ALPARSLAN BAYRAKTAR'IN SURİYE YORUMU

Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, savaş öncesi dönemde 8,500 megawatt (MW) olan Suriye'nin elektrik üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 60'ını kaybettiğini ve sadece 3,500 MW kurulu gücü olduğunu söylemişti.