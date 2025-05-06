Türkiye ve Kuzey Makedonya gelir idareleri arasında güçlü bir iş birliği

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uluslararası iş birliği temaslarına devam ediyor.

Bakan Mehmet Şimşek, bu kez de Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Gordana Dimitrieska Koçovska ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görüşmeye ait değerlendirmesinde, "Gelir İdarelerimiz arasında güçlü bir iş birliği oluşturulması hususunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

"GELİR İDARELERİMİZ ARASINDA GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİ"

Koçovska ve heyetini Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: