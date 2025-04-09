Türkiye ve Şili yatırımların artırılması konusunda anlaştı

AA

Türkiye Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı, 27 yıl sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Şili Dışişleri Bakanı Alberto van Klaveren'in eş başkanlıklarında bugün (9 Nisan) gerçekleştirildi.

Toplantıda, Türkiye ve Şili arasında karşılıklı yatırımların ve ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve mali iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla önemli kararlar alındı.

İŞ BİRLİKLERİ DAHA İLERİYE TAŞINACAK

Ekonomik, finansal ve ticari alanlar başta olmak üzere birçok sektörde iş birliğini daha ileriye taşıma konusunda mutabakata varıldı.

Bu kapsamda; ticaret, yatırımlar, sanayi, savunma, tarım, sivil havacılık, enerji ve kültür alanlarında işbirliğini içeren Türkiye Şili 2. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü imzalandı.