Türkiye, Yunanların tatil için tercih ettiği ikinci ülke

AA

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye’nin en önemli turizm pazarlarından Yunanistan’a ilişkin bir araştırma raporu hazırladı.

Rapora göre, Türkiye’den tatilcilerin en fazla ilgi gösterdiği ülkelerin başında gelen Yunanistan ile turizm ilişkileri hareketlendi.

Bu yıl Türkiye’den Yunanistan’a 1,4 milyon ziyaretçinin gideceği tahmin ediliyor.

Yunanistan’dan Türkiye’ye ise 800 bin ziyaretçi sayısına ulaşılması bekleniyor.

GEÇEN YILIN TURİZM RAKAMLARI

Hazırlanan rapora göre, geçen yıl Türkiye’den 1,2 milyon kişi Yunanistan’a tercih ederken, Yunanistan’dan ise 707 bin kişi Türkiye’ye gelmişti.

KARŞILIKLI TANITIM YAPILACAK

Raporda, iki ülke arasında turizm ilişkilerinin geliştirilmesi için tanıtım çalışmalarının karşılıklı olarak sürdürülmesinin gerekliliği vurgulandı.

YUNANLAR İÇİN TÜRKİYE'NİN EN POPÜLER TURİZM NOKTALARI

Ayrıca Yunan ziyaretçiler için en popüler destinasyonların İstanbul, Edirne, Kapadokya, Bursa, Ayvalık, İzmir ve Trabzon olarak sıralandığı kaydedildi.

İki ülke arasında uçak sefer sayıları artmakla birlikte özellikle Atina ve Selanik’ten AB ülkelerindeki ücret seviyelerine yakın low-cost seferlerin başlatılmasının her iki ülkenin turist sayısına önemli katkı yapacağı ifade edilen raporda, son dönemde Skyexpress Hava Yolları’nın Türkiye ile Yunanistan arasında seferlere başlamasının olumlu bir gelişme olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE, YUNAN VATANDAŞLAR ARASINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ ÜLKE

TÜROB raporunda, Türkiye ve Yunanistan’ın sunduğu turizm ürünlerinin birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı kaydedildi.

TÜROB raporuna göre, Yunanistan 2024 yılında ağırladığı yabancı ziyaretçilerin 21,8 milyonunu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden, 14,1 milyonunu ise AB dışı ülkelerden aldı. Türkiye'den ise Yunanistan’ı ziyaret eden 1,2 milyon Türk yaklaşık 1 milyar euro turizm harcaması yaparken Türkiye, Yunan vatandaşları arasında en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda oldu.



