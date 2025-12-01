Türkiye'de 7 ayda doğum yüzde 8,3 azaldı, ölüm yüzde 0,7 arttı

- TÜİK verilerine göre, 2025'in ilk 7 ayında doğumlar yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765'e indi.
- Aynı dönemde ölümler yüzde 0,7 artarak 294 bin 824'e ulaştı.
- Türkiye'de doğurganlık hızı düşerken, güncel verilere dayalı nüfus politikaları önem kazanıyor.
Doğum sayısı, 2025 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu.
Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 294 bin 824 oldu.
NÜFUSUN KENDİNİ YENİLEMESİ KABİLİYETİ YOK OLUYOR
Türkiye, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalma ile birlikte nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybediyor.
Bu durumda Türkiye için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere ihtiyaç duyuluyor.
Bu ihtiyaca istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmaları tamamlandı.
AY AY DOĞUM SAYILARI
2025 yılında Türkiye genelinde ay ay doğum rakamları:
OCAK: 76 bin 728
ŞUBAT: 64 bin 423
MART: 68 bin 770
NİSAN: 66 bin 149
MAYIS: 69 bin 122
HAZİRAN: 73 bin 481
TEMMUZ: 85 bin 92
AY AY ÖLÜM SAYILARI
2025 yılında Türkiye genelinde ay ay ölüm rakamları:
OCAK: 45 bin 617
ŞUBAT: 43 bin 249
MART: 44 bin 780
NİSAN: 40 bin 82
MAYIS: 39 bin 901
HAZİRAN: 38 bin 446
TEMMUZ: 42 bin 749