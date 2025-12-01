Türkiye'de 7 ayda doğum yüzde 8,3 azaldı, ölüm yüzde 0,7 arttı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Doğum sayısı, 2025 yılının ilk 7 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalarak 503 bin 765 oldu.

Ölüm sayısı ise aynı dönemde yüzde 0,7 artarak 294 bin 824 oldu.

NÜFUSUN KENDİNİ YENİLEMESİ KABİLİYETİ YOK OLUYOR

Türkiye, son 10 yılda doğurganlık hızındaki keskin ve sürekli azalma ile birlikte nüfusun kendini yenileyebilme kabiliyetini hızla kaybediyor.

Bu durumda Türkiye için geliştirilecek nüfus politikalarına yol gösterici olacak güncel verilere ihtiyaç duyuluyor.

Bu ihtiyaca istinaden, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından idari kayıtlar kullanılarak yılda bir kez yayımlanan doğum ve ölüm istatistiklerinin cari yıl için aylık olarak yayımlanması çalışmaları tamamlandı.

AY AY DOĞUM SAYILARI

2025 yılında Türkiye genelinde ay ay doğum rakamları:

OCAK: 76 bin 728

ŞUBAT: 64 bin 423

MART: 68 bin 770

NİSAN: 66 bin 149

MAYIS: 69 bin 122

HAZİRAN: 73 bin 481

TEMMUZ: 85 bin 92

AY AY ÖLÜM SAYILARI

2025 yılında Türkiye genelinde ay ay ölüm rakamları:

OCAK: 45 bin 617

ŞUBAT: 43 bin 249

MART: 44 bin 780

NİSAN: 40 bin 82

MAYIS: 39 bin 901

HAZİRAN: 38 bin 446

TEMMUZ: 42 bin 749