Türkiye'de 7 günlük bir golf tatilinin kişi başı harcaması: 1.500-3 bin sterlin

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İngiltere'de faaliyet gösteren golf turizmi acentesi yetkilileri, Avrupa'daki 10 milyon golfçünün 5 milyonunun İngiltere'de yaşadığını belirterek, "Türkiye, İngiltere golf turizmi açısından en önemli pazar." değerlendirmesinde bulunuyor.

Son 5 yılda Antalya'da oynanan golf oyun sayılarına bakıldığında İngilizlerin birinci sırada yer aldığı görülüyor.

Türkiye'nin golf alanı olan Belek bölgesine 2023'te en çok yabancı ziyaretçi Rusya, Almanya, İngiltere, Kazakistan ve Polonya'dan geldi.

İNGİLİZ GOLFÇÜLER 7 GECE 1.500-3 BİN STERLİN HARCIYOR

Sektör uzmanlarına göre, ortalama bir İngiliz golf turistinin konaklama ve golf sahası ücretleri için yaptığı harcamalar, tatilin süresine ve seçilen otel kategorisine bağlı olarak değişmekle beraber Belek'teki lüks otellerde 7 günlük bir golf tatili için kişi başı harcama genellikle 1.500-3 bin sterlin aralığında.

YILLAR İÇİNDE BELEK'E GELEN YABANCI SAYISI

Belek'e 2019'da gelen yerel ve yabancı ziyaretçilerin toplamı 1 milyon 662 bin 203 olurken, 2020'de koronavirüs salgınının etkisiyle sayı 607 bin 118'e geriledi.

Salgın sonrasında ise tekrar yükselişe geçen toplam ziyaretçi sayısı 2023'te 1 milyon 772 bin 313 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl Belek'e Rusya'dan 354 bin 698, Almanya'dan 257 bin 963 ve İngiltere'den 162 bin 426 ziyaretçi geldi. 2023'te İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısı, 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

TÜRKİYE'DE TURNUVALAR DÜZENLENİYOR

Sektör paydaşlarına göre, International Golf Travel Market (IGTM) gibi golf fuarlarına da golf otellerinin katılımı oldukça önemli; ayrıca Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) İngiltere'de yaptığı reklam kampanyaları ve iş birlikleri çok başarılı ve etkili.