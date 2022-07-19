Türkiye’de araç sayısı son 10 yılda 3 kat arttı

Ülkedeki araç sayısı 25 milyonu aşarken her yıl ortalama 1 milyon yeni araç kaydı yapıldı. 2002 yılından itibaren traktör sayısı 1 milyon artarken elektrikli ve hibrit vasıta sayısı da yükseldi.

Dün yapılan Kabine toplantısının ardından açıklamalalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "8.5 milyondan araç sayısı veriyorum 26 milyona çıkarak 3 kat artmıştır." dedi.

Rakamların ortada olduğunu belirten Erdoğan, otomobil satış bayilerinde birinci el araç bulmakta bile zorlanıldığını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası, Türkiye’deki araç sayısının 2001-2022 yılları arasında değişimi göze çarptı.

Toplam araç sayısı 25 milyondan fazla

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de 2001 yılında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısını 8 milyon 521 bin 956 olarak açıkladı. 2022 yılında trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 25 milyonu aştı. Araç sayısındaki yıllar arası değişim 3 kat oldu.

Her yıl ortalama 1 milyon yeni araç kaydı yapıldı

Verilerin detayında dikkat çekici gelişmelere rastlandı. 2001 yılındaki toplam araç sayısı bir sonraki yıl 8 milyon 655 bin 170 çıktı. O tarihten itibaren yılda ortalama 1 milyon yeni araç kaydı gerçekleşti. 2001 yılında toplam araç sayısının 4 milyon 534 bin 803’ünü otomobiller oluştururken TÜİK’in son açıkladığı 2022 yılı Mayıs ayı verisine göre bu rakam yaklaşık 4 milyona ulaştı.





Araçların yüzde 54,2'si otomobil

2022 yılı Mayıs ayında toplam araç sayısı 25 milyon 704 bin 749 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında otomobillerin toplam araç sayısı içerisindeki payı yüzde 54,2 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 15'ini motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Traktör sayısı 1 milyon arttı

2002 yılında itibaren ele alınan veriler ışığında dikkat çeken diğer detay traktör sayısında oldu. 2002 yılından bu tarafa ülkemizdeki traktör sayısı yaklaşık 1 milyon artmış durumda. 2002 yılında 1 milyon 180 bin olan sayı 2022 yılında 2 milyonu geçti.

Elektrikli ve h ibrit araç sayısı da yükseldi

İHA'nın haberine göre; öte yandan yüzde 100 elektrikli ve hibrit araçlar dünyada hızla yayılmaya başladı. Mayıs ayı verisine göre elektrikli ve hibrit araçların toplam araç sayısı içerisindeki payı ise yüzde 10,7’ye yükseldi.