Türkiye'de ATM'lerin elektrik tüketimi 4 ili geçiyor

AA

Dünyada ATM sayılarının azaltılmasına çalışılıyor.

Birleşik Krallık'ta ATM sayısı 8 yılda 70 binden 50 binin altına düştü.

Ekosfer Derneği, Türkiye'deki yaklaşık 53 bin ATM'nin elektrik tüketimine ilişkin yaptığı araştırmanın sonucunu açıkladı.

Ülke çapında bulunan 52 bin 682 ATM, günde ortalama 12 kilovatsaat elektrik tüketirken, toplam yıllık tüketimleri ise 230 milyon kilovatsaati aşıyor.

ATM sayısını yarıya indirerek 115 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanması hesaplanıyor.

Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketimini geçiyor

Bu tüketim miktarı, Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin yıllık tüketimini geride bırakırken, Türkiye'nin en çok elektrik tüketen kentlerinden Antalya'nın tüketiminin de 40'ta 1'ine denk geliyor.

"Komisyonsuz ortak ATM'lere geçilsin"

Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, kullanıcılardan komisyon almayan ortak ATM'lere geçilmesiyle önemli bir elektrik tasarrufu sağlanacağına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

Mesele sadece elektrik tüketimi de değil. Bu cihazların neredeyse hepsi ithal, her bir ATM'de alarm, klima, güç kaynağı, ekran ve yazıcı gibi bakım-onarım isteyen birçok parça var. Para ekleme ve alma için düzenli bir şekilde ziyaret edilmeleri gerekiyor, bu da yakıt israfı demek. Biz bu çalışmada sadece makinelerin ne kadar elektrik tükettiğini hesapladık. Çevreye ve ekonomiye etkileri elektrik faturasıyla sınırlı değil.