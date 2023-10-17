Türkiye'de çelik talebinin yüzde 19 büyümesi bekleniyor Çelik talebi ve petrol fiyatları dünyadaki jeopolitik gerginliklerin ve Çin'deki emlak piyasasında yaşanan iflasların gölgesinde şekilleniyor.

AA

Dünyada süren çatışmalar belirsizlikleri beraberinde getiriyor.

Rusya ve Ukrayna, İsrail ve Filistin ve diğer yerlerdeki bölgesel çatışmalar devam ederken çelik talebinin bu yıl dünyada yüzde 1,8, Türkiye'de ise yüzde 19 büyümesi bekleniyor.

Dünya Çelik Birliği'nin (worldsteel) Kısa Vadeli Görünüm raporuna göre, küresel çelik talebi, geçen yılki yüzde 3,3 daralmanın ardından bu yıl büyüme eğilimine geçti.

Türkiye'nin çelik talebi rekor artış gösterecek

Türkiye'nin çelik talebinin bu yıl yüzde 19 ile rekor artış göstermesi ve büyümenin 2024'te de devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'deki talep artışında Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yeniden yapılanma süreci itici güç oluşturuyor.

Talebi, altyapı yatırımları ve emlak sektörü şekillendirecek

Çin'in çelik talebinin, bu yıl altyapı yatırımları ve emlak sektörünün istikrara kavuşmasıyla yüzde 2 büyüyeceği öngörülürken, ülkenin çelik talebinde 2024'e ilişkin görünüm, belirsizliğini koruyor.

Avrupa Birliği'nde (AB) yüksek enerji maliyetleri ve faizlerin imalat faaliyetlerine ağır darbe vurduğu belirtilirken, çelik talebinde bu yıl yüzde 5,1 daralmanın ardından 2024'te yüzde 5,8 artış bekleniyor.

Yüksek faiz oranlarının çelik kullanılan sektörleri etkilediği ABD'de ise çelik talebinin bu yıl yüzde 1,1 azalacağı ve 2024'te ise yüzde 1,6 ile büyüme eğilimine gireceği tahmin ediliyor.

Çelik talebinde Çin'in emlak sektörü önemli

Çin ve jeopolitik gerilimler, çelik talebine ilişkin belirsizlik yaratıyor. Çin emlak piyasasındaki durumun yılın ikinci yarısında istikrara kavuşması ve Çin'in çelik talebinin hükümet önlemleri sayesinde hafif pozitif bir büyüme kaydetmesi bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)