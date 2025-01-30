Türkiye'de e-ihracat 2024 yılında 6,4 milyar dolara yaklaştı

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle "E-İhracat Zirvesi" toplantısında girişimcilere e-ihracatın önemi anlatıldı.

Ticaret Bakanlığı, E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Türkiye'de e-ihracatın geldiği aşamayı şu ifadelerle aktardı:

"2024 E-İHRACAT HEDEFİ 8 MİLYAR DOLAR"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 2 yıl geçtiğini ve kentin yaralarının hızlı bir şekilde sarıldığını görmenin memnuniyetini yaşadığını aktaran Önal, bu tarz organizasyonların kalkınmaya katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

Ticaret Bakanlığı olarak depremi yaşayan Kahramanmaraş'ın kalkınması ve kalkınırken de özellikle dijital ticaret konusunda gerekli katkıyı sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanımız 2025 yılı hedefini 8 milyar dolar olarak açıkladı. Fakat kur nedeniyle biraz daha revize etmek durumunda kaldık. Fakat bu rakama ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. 2028 yılında da geleneksel ihracatta payımızın yüzde 10 hedefi var. Yani 2029 yılının başında e-ihracatın geleneksel ihracattaki payı yüzde 10 olacak. Bu hedefi yakalamanın çok kolay olduğuna inanıyorum. Yeter ki biz işimizi dijitale taşıyalım. Devlet destekleriyle de bu hedeflerin daha da ulaşabilir olduğunu düşünüyorum.