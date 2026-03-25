Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de şubat ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı otomobil sayısı, 395 bin 697 artarak 17 milyon 523 bin 423'e dayandı.

Diğer yakıt türlerine göre, karbon emisyonu daha az, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltmaya yardımcı olan elektrikli araçların sayısı, şarj istasyonlarının da artmasıyla beraber son yıllarda önemli ölçüde artış gösterdi.

TRAFİĞE KAYITLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SAYISININ ARTIŞ SEYRİ

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, 2015'te yalnızca 565 iken 2024'te 183 bin 776'ya, 2025 itibarıyla da 370 bin 591'e ulaştı.

Şubat 2025'te, 206 bin 22 olarak kayıtlara geçen elektrikli otomobil sayısı, geçen ay itibarıyla yüzde 92 artışla 395 bin 697 olarak hesaplandı.

Öte yandan, elektrikli otomobillerin kayıtlı otomobiller içindeki payı yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

HİBRİT OTOMOBİLLERE YOĞUN İLGİ

Hibrit türdeki otomobillere ilişkin veriler de ilk kez 2011 yılında, 23 adet olarak kayıtlara geçti.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobillerin sayısı, 2019'da 13 bin 877'ye çıkarken 2023 sonu itibarıyla 222 bin 328, 2024'te ise 391 bin 296 olarak hesaplandı. Bu sayı, Şubat 2026 itibarıyla 741 bin 149'a çıktı.

Hibrit türdeki otomobillerin toplam içindeki payı, 2025'te yüzde 4 iken geçen ay itibarıyla 4,2 olarak kaydedildi.