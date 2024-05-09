Türkiye'de en çok aranan ve iş bulunan meslekler sıralandı İŞKUR'un açıkladığı son verilere göre en çok aranan meslekler özel güvenlik görevlisi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı oldu.

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İŞKUR, iş arayışları olan kişilerle işletmeleri buluşturarak, istihdama aracılık ediyor.

İŞKUR, en fazla aranan mesleklerle ilgili istatistikleri, aylık "İstatistik Bülteni" adı ile paylaşıyor.

Nisan ayı istatistiklerine göre, ağırlığı özel sektörden oluşan iş verenlerin 230 bin elemana ihtiyacı var.. Bu pozisyonların sadece 100 bini doldu.

Eleman açığı 341 bini geçti

İmalat sanayisinde ilk 4 ayda eleman açığı sayısı 341 bini geçerken, ikinci sırada idari hizmet faaliyetleri yer aldı. Bu sektörde de 128 bin 468 açık iş pozisyonu var.

Toptan ve perakende ticaret sektöründe de 113 bin 509 eleman açığı var.

En çok aranan meslek: Özel güvenlik görevlisi

Mesleklere bakıldığında ise sadece nisanda en çok açık iş pozisyonunun özel güvenlik görevlisinde olduğu görülüyor.

Eleman açığının en yüksek olduğu ikinci meslek grubu ise turizm ve otelcilik. İşverenlerin İŞKUR'a bildirdiği verilere göre, bu meslek grubunda 22 bine yakın eleman aranıyor.

Son dönemde özel sektör en çok özel güvenlikçi, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, garson, ve satış elemanı arıyor.

Nisan ayında en çok açık iş talebi yapılan ilk 10 meslek

1- Özel güvenlik görevlisi

2- Turizm ve otelcilik elemanı

3- Reyon görevlisi

4- Konfeksiyon işçisi

5- Garson

6- Satış danışmanı

7- Elle yapılan diğer imalatla ilgili işçiler

8- Güvenlik görevlisi

9- Market elemanı

10- Perakende satış elemanı

Açık pozisyonların yarısı boş

İstatistiklere göre, nisanda, 63 bin 105'i erkek, 37 bin 496'sı kadın olmak üzere nisanda 100 bin 601 kişi işe yerleşti.

İlk 4 ayda işe yerleştirilen kişi sayısı 435 bini geçti. İŞKUR'a bildirilen eleman açığı sayısı ise 856 bin. Yani açık pozisyonların sadece yarısı dolmuş durumda.