Türkiye'de geçen yıl doğal gaz üretimi önceki yıla göre yüzde 176'lık artış gösterdi

Türkiye, enerji alanında önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlenen bilgilere göre, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve sanayide hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla kamu kurumlarınca yürütülen maden, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynak arama ve üretimine yönelik çalışmalara devam ediliyor.

Bu kapsamda, Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından maden ve jeotermal kaynak arama faaliyetleri ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE YÜZDE 176'LIK ARTIŞ

Türkiye'de geçen yıl doğal gaz üretimi bir önceki yıla göre yüzde 176 artarak 2,3 milyar metreküpe ulaştı.

Doğal gaz ithalatı ise 2024'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 3,4 artarak 52,2 milyar metreküp oldu. Geçen yıl yurt içi doğal gaz üretiminin toplam doğal gaz tüketimine oranı yüzde 4,3 olarak gerçekleşti.

HAM PETROL ÜRETİMİ DE ARTTI

Öte yandan, ham petrol üretimi geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 30 artarak günlük 104 bin 031 varil ortalamayla 5,3 milyon ton oldu.

Ham petrol ithalatı 2024'de bir önceki yıla göre yüzde 4,4 azalarak 30 milyon tona düştü. 2024'te yurt içi ham petrol üretiminin toplam petrol arzına oranı ise yüzde 15 olarak kayıtlara geçti.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

Madencilik sektöründe ise aynı dönemde üretim, ihracat arttı, ithalatta iyileşme gerçekleşti.

2025'nin Ocak-Temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre ithalatta yüzde 7 artış, ihracatta yüzde 0,7 azalış, üretimde ise yüzde 1,05 artış gerçekleşti.

İhracatta mermer, çinko, bakır, feldspat, krom, kurşun ve bor, ithalatta ise ham petrol ve doğal gaz, taşkömürü ve demir önemli ağırlığa sahip oldu.