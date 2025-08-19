Türkiye’de gençler aşçılık mesleğine yöneliyor

Özellikle televizyonlarda yayınlanan yemek programları, sosyal medyada öne çıkan şefler ve gastronomi turizminin gelişmesi, gençleri mutfağa yönlendiren en önemli etkenler arasında yer alıyor.

GASTRONOMİ BÖLÜMLERİNE KAYITLAR ARTTI

Üniversitelerde gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine olan talep her geçen yıl artarken, meslek liselerinin aşçılık programları da yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre son beş yılda aşçılık eğitimi alan öğrenci sayısında belirgin bir yükseliş kaydedildi.

MESLEK VE KARİYER FIRSATI SUNUYOR

Türkiye Aşçılar Federasyonu temsilcileri, gençlerin bu alana ilgisinin yalnızca yemek pişirme tutkusu ile sınırlı olmadığını, aynı zamanda kariyer fırsatları açısından da aşçılığın cazip hale geldiğini vurguluyor. Otelcilik ve turizm sektörünün geniş iş imkânı sunması, gençlerin aşçılığı güvenli bir meslek olarak görmesini sağlıyor.

GELENEKSEL VE YÖRESEL MUTFAĞI ÖĞRENİYORLAR

Genç şef adayları ise en çok Türk mutfağının dünya çapında tanıtılması fikrinden heyecan duyuyor. Özellikle kebap, baklava, mantı, lahmacun gibi geleneksel tatların yanında, yöresel mutfakların modern yorumlarla sunulması genç şeflerin dikkatini çekiyor.

"KENDİ RESTORANIMI AÇMAK İSTİYORUM"

Aşçılık eğitimi alan öğrencilerden biri olan 20 yaşındaki Zeynep Karaca, hedefini şöyle dile getirdi:

“Çocukluğumdan beri yemek yapmaya meraklıydım. Şimdi hayalim, yurt dışında Türk mutfağını tanıtmak ve kendi restoranımı açmak.”

YENİ USTALAR YETİŞİYOR

Uzmanlara göre gastronomi alanındaki bu ilgi, hem turizmin hem de Türkiye’nin kültürel tanıtım gücünün artmasına katkı sağlayacak. Gençlerin yaratıcı dokunuşlarıyla Türk mutfağının dünya sahnesinde daha görünür hale gelmesi bekleniyor.