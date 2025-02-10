Türkiye'de günlük doğalgaz tüketiminde rekor

AA

Türkiye'de 7 Şubat'ta, günlük 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle günlük tüketim rekoru kırıldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

BOTAŞ'tan bir rekor daha! 7 Şubat 2025 tarihinde 300 milyon metreküp doğalgaz tüketimi ile Türkiye rekoru kırıldı.

EN SON REKOR 2022'DE KIRILMIŞTI

Paylaşımda, daha önceki rekorun günlük 288 milyon metreküp doğalgaz tüketimiyle 19 Ocak 2022 tarihinde kırıldığı anımsatıldı.