Türkiye'de kripto para düzenlemesi çalışmaları devam ediyor Kripto para hazırlıklarının hangi aşamada olduğu ile ilgili bilgi veren AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, çalışmaların sürdüğünü ve düzenlemenin seçimden sonra gündeme geleceğini bildirdi.

AA

Dünyada kripto paralar resmi finans araçlarının içinde yer almaya başladı. Ülkeler ve ekonomik topluluklar kripto paralarla ilgili düzenlemelere devam ederken Türkiye'de de buna paralel bir çaba sürdürülüyor.

Ankara Milletvekili ve AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından Meclis Başkanlığı'na sunacakları kanun teklifiyle, kriptoda önde gelen ülkelerden biri olmak için çalıştıklarını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Meclis'e sunulması beklenen kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme taslağına bilgi verdi.

İleri, bir taraftan Türkiye'nin önünü açmak diğer taraftan da vatandaşın yatırımını korumak için hassas bir denge sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

"Blok zincir teknolojileri AK Parti'nin öncelikli alanlarından biri"

Blok zincir teknolojilerinin AK Parti'nin öncelikli alanlarından biri olduğunu belirten İleri, Orta Vadeli Program (OVP) ile 2023 Genel Seçim Beyannamesi'nde bu konuya ayrı bir yer ayırdıklarını hatırlattı.

"Türkiye bir yasal düzenleme çalışması içerisinde"

İleri, kripto varlıklar konusunun önemine işaret ederek, Türkiye'nin bu alanda önünü açmak için bir yasal düzenleme çalışması içerisinde olduklarını söyledi.

"Türkiye'de şu anda 10 milyon kişinin kripto varlık hesabı var"

Kripto varlıkların Türkiye'de oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken İleri, Türkiye'de şu anda 10 milyon kişinin kripto varlık hesabı olduğunu bildirdi.

"Meclis grubu çalışıyor"

Ömer İleri, bu alanda bir düzenlenmenin gerekli olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bu kullanıcıların önemli bir kısmı, bu alanın bir anlamda devlet denetiminde hayata geçmesi noktasında hem fikir. Burada bir regülasyon ihtiyacı olduğu herkes tarafından dillendiriliyor. Biz de bu istikamette başta bakanlığımız olmak üzere çeşitli çalışmalarda bulunduk. Şu an itibariyle Meclis grubumuzda çalışmalar devam ediyor.

Etkinlikler düzenleniyor

Blok zincir teknolojilerinin, AK Parti olarak bizim bir süredir yakından takip ettikleri alan olduğunu açıklayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, şöyle devam etti:

Hatırlarsınız 'Forum Metaverse', "Blok Zincir İstanbul' etkinliklerimiz oldu. Bu etkinliklere Cumhurbaşkanımız teşrif ettiler. Bu etkinlikler, bir devlet liderinin bu alanda katılım gösterdiği ilk etkinlik haline geldi. Türkiye'nin geleceği açısından da önemsediğimiz bir alan. Geldiğimiz süreçte bu alanın öneminin farkında olarak bir taraftan vatandaşımızı korumak ama diğer taraftan da alanın önünü açmak adına önemli bir çalışmayı yürütüyoruz. Gerçekten iyi çalışılmış bir yasa teklifi haline geliyor. Kripto alanında ABD'de federal düzeyde uygulamaya girmiş bir düzenleme mevzu bahis değil, Avrupa Birliği'nde ise 'MiCA' adında bir düzenleme var ki o da Konsey ve Parlamento arasında bir uzlaşma aşamasına gelmiş durumda; 2024 aralık itibarıyla etkin hale gelecek. Türkiye'nin bu alanda, dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması için çalışıyoruz.

"Çeşitli düzenlemeler getirecek"

Düzenlemenin kripto alanıyla ilgili temel tanımları yapacağını ve temel bir çerçeve ortaya koyacağını söyleyen İleri, "Çalışma, bununla birlikte kripto varlık platformlarını, servis sağlayıcılarını, hizmet sağlayıcılarını, hizmet modellerini düzenleyecek çeşitli düzenlemeler getirecek." dedi.

"Esnek bir altyapı oluşturuyoruz"

"Esnek bir altyapı oluşturuyoruz" diyen İleri, bunun temel kavramlar üzerine inşa edilecek bir çalışma olduğunu, detayların ilerleyen süreçlerde gerek görüldükçe ikincil düzenlemelerle hayata geçeceğinin altını çizdi.



Seçimden sonra gündeme gelecek

İleri, sektördeki paydaşları davet ederek fikirlerini aldıklarını aktararak, "Gerçekten ortaya güzel bir düzenleme çıkmakta olduğunu görüyoruz. Son aşamalara doğru yaklaşıyoruz, seçimin hemen akabinde gündemimize gelecek." ifadelerini kullandı.

"Kripto varlık sahiplerinin güvenliği nasıl sağlanacak?"

Ömer İleri, kripto varlık sahiplerinin güvenliğinin nasıl sağlanacağına yönelik şunları kaydetti:

Güvenlikten kastımız aslında şu; bir yatırımcı olarak bir platformdan hizmet almaya başladığınız zaman doğru bilgilendirilmeniz, bu platformun uygun altyapıya sahip olması, bu anlamda güvenilir olması, sizin normal şartlarda baş başa kalmak istemediğiniz risklerle, bu platformlar vasıtasıyla baş başa kalmıyor olmanız... Aslında burada çok genel bir güvenlik tanımı var. Hakkaniyet çerçevesinde yatırımcıyı, vatandaşı yanlış yönlendirmeden korumak, onların yatırımlarını korumak, kötü niyetli aktörlerin önünü kapatmak ama bütün bunları yaparken de sektörün önünü açmak, ikisini birden yapmak. Zaten temel problem her zaman budur; bu ikilemi çözmektir. Burada çok yerinde bir denge sağlandığını görüyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)